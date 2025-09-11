Slušaj vest

Ako je Hurgada sinonim za živahne bazare i gužvu, onda je Marsa Alam njegovo tiho, sofisticirano utočište. Ovaj deo egipatske obale Crvenog mora godinama važi za skriveni dragulj – mesto gde se susreću beskrajno plavetnilo, peščane plaže i podvodni svet koji oduzima dah. Za razliku od većih i poznatijih letovališta, Marsa Alam čuva atmosferu netaknute prirode i pruža osećaj da ste otkrili nešto što nije „za svakoga“. A upravo ovde nalaze se dva hotela iz poznatog lanca Pickalbatros – Vita Resort Portofino 5★ i Villaggio Resort Portofino 5★ – različiti po konceptu, ali podjednako stvoreni za odmor koji se pamti.

Smešten na samo 40 kilometara od aerodroma, Pickalbatros Vita Resort Portofino 5★ je hotel u kojem ćete se istovremeno osećati opušteno i razmaženo. Sa 401 sobom i apartmanom, okružen bazenima, jezerima i zelenilom, ovo je mesto gde se luksuz ne meri samo veličinom sobe, već i doživljajem.

Foto: Promo

Plaža je privatna i peščana, ležaljke i suncobrani čekaju vas bez doplate, a ronilački centar i vodeni sportovi pružaju priliku da se upoznate sa bogatstvom Crvenog mora.

Foto: Promo

Ono što privlači porodice jeste bogata ponuda za decu, od dva dečija bazena i aqua parka do kreativnog kids kluba, dok odrasli mogu uživati u pet velikih bazena i animaciji. Hrana je priča za sebe, u okviru All Inclusive usluge, od italijanske paste do azijskih specijaliteta, svaki obrok je kao mali gastronomski festival.

Foto: Promo

Večeri u Vita Resortu 5★ često mirišu na more i orijentalne začine, dok se oko Rimskog amfiteatra okupljaju gosti da pogledaju predstave, poslušaju muziku ili jednostavno upiju atmosferu.

Otvoren 2023. godine, Villaggio Resort Portofino 5★ donosi drugačiji šarm. Ovde se oseća da je akcenat na prirodi i tradiciji, a opet, sadržaji su toliko bogati da imate utisak da mali grad funkcioniše unutar hotela.

Foto: Promo

Smeštaj obuhvata 522 sobe, od standardnih do bungalova u manjim zgradama, pa čak i prostranih superior soba. Sve su moderne, sa terasama i pogledom na baštu, bazen ili more.

Foto: Promo

Ono što odmah privuče pažnju jesu čak 12 bazena, od kojih je 10 zagrejano tokom zime, i aqua park sa neverovatna 32 tobogana. Tu su i marina, teniski i fudbalski tereni, vožnja kvadovima, jahanje i ronjenje, što znači da ćete se ovde teško dosađivati.

Foto: Promo

Plaža je postepena, idealna i za one koji žele samo da se brčkaju u plićaku, i za one koji vole da otplivaju dalje. A kada ogladnite, u okviru All Inclusive usluge čeka vas bogat izbor restorana i barova – od mediteranske do orijentalne kuhinje, uz sladolede i voće u Beach Club-u, koji je tokom dana pravi raj za osveženje.

Foto: Promo

Zašto izabrati Marsa Alam i Pickalbatros hotele?

Ono što ova dva hotela povezuje jeste osećaj da ovde zaista možete dobiti „sve na jednom mestu“. Od bazena i aqua parkova, preko bogate ponude hrane, do animacija i večernjih programa – sve je osmišljeno tako da ne morate ni da napustite hotelski kompleks. A opet, dovoljno je da zakoračite na plažu i pred vama se otvara Crveno more, jedno od najlepših na svetu za ronjenje i snorkeling.

Marsa Alam nije destinacija za brzu i užurbanu turističku gužvu, već za one koji žele da udahnu miris mora, gledaju zalazak sunca dok boji pustinju u crveno i uživaju u osećaju da vreme protiče sporije.

Bilo da birate živopisni Vita Resort Portofino 5★ ili sadržajima bogati Villaggio Resort Portofino 5★ , jedno je sigurno – Marsa Alam će vam pružiti iskustvo drugačije od klasičnog Egipta . Ovde more ima svoje boje, nebo svoje nijanse, a vi – svoj mir.

