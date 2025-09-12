Slušaj vest

Iako bi prvi ginekološki pregled trebalo da bude rutinska i informativna medicinska procedura, za mnoge mlade žene on se, nažalost, pretvara u neprijatno, pa čak i traumatično iskustvo!

Nedostatak empatije, loša komunikacija i nepoštovanje granica pacijentkinja ostavljaju posledice koje prevazilaze fizičku nelagodnost. Jedna devojka odlučila je da podeli svoje iskustvo sa prvog ginekološkog pregleda, kako bi podigla svest o važnosti pažljivog pristupa, posebno kada se radi o pacijentkinjama koje prvi put dolaze na ovakav pregled.

- Danas sam obavila svoj prvi ginekološki pregled. Pošto nemam trenutno zdravstveno osiguranje iz nekih birokratskih razloga, odlučila sam da odem privatno u jednu kliniku. Kako sam ja naglasila da je ovo moj prvi pregled, da nikad nisam imala iskustva sa bilo kakvim ginekološkim pregledima, žena, apsolutno, tj. doktorka, uopšte nije imala obzira prema tome - ispričala je ona.

Snimak je objavljen na Tiktok nalogu pod nikom "grrkikigrr".

- Čak mi nije postavila neka pitanja koja sam ja očekivala da će biti relevantna. Jedino pitanje koje mi je postavila je vezano za moju menstruaciju i da li sam bila trudna i da li sam imala neki pobačaj. I to me je pitala nakon što je uradila ultrazvuk, kolposkopiju. E sad, gde je tu zagustilo?

Jeste kad je došao momenat spekuluma. gde sam ja bila već onako malo uplašena, jer nikad nisam imala iskustva sa time, ali su mi svi rekli da je to samo neprijatno, da je hladno, ali da je neprijatno, da ništa ne boli. Međutim, iako sam ja njoj naglasila da treba uskoro da dobijem menstruaciju. To nju nije sprečilo da mi ne kaže: "Sad će te možda boleti, bićeš osetljivija, hajde da pazimo..." - ispričala je ova devojka.

Kaže da doktorka nije rekla šta će uraditi.

- Samo je, da prostite, ubacila taj spekulum, krenula da čeprka, mrdala ga je... Znači ona uopšte nije reagovala na to što ja govorim da me jako boli, što sam se cela ugrčila, što ne mogu da stojim mirno, što sam ja digla ruke ovako iza glave čisto da bi sprečila ono otprilike da je gurnem koliko me boli. U jednom momentu samo je izvukla taj spekulum i opet da prostite, samo mi je gurnula prst, bez da: "Znaš šta ću da uradim" - prisetila se ona.

Dodala je da je osnovna ljudskost da devojci koja prvi put radi pregled naglasi i objasni šta i kako će uraditi.

- U tom momentu je mene jako krenuo da boli stomak zato što treba da dobijem. Nakon što sam završila pregled i ustala da završimo meni se slošilo. Ja sam pola sata ležala u ambulanti zato što nisam mogla da ustanem. Svaki put kad ustanem samo što ne padnem u nesvest. Nikad u životu mi se nije desilo da mi se toliko smuči - navodi ona.

Kaže da su sestre bile prijatne, da su joj pomogle, dale vodu i čokoladicu.

- Pazite kod koga idete. Htela sam isto da naglasim. da ne krivim ovu ženu 100%. Mislim da je možda i do mene, ali samo da ona možda nije bila dovoljno oprezna i da nije imala obzira da je to meni prvi pregled - zaključila je.