Malena Ema do juna je živela sasvim bezbrižno, a onda su krenula povraćanja. Kao i svaki roditelj, i oni su mislili da je virus sve dok nije stigla strašna dijagnoza - tumor na mozgu, koja je svakoj ocu i majci najveća noćna mora.

Nakon teške operacije od 8 sati, sada je čekaju hemioterapije i zračenje. Roditelji se bore svim snagama, ali sami ne mogu.

Ali zato tu smo svi mi, jer naše malo za Emu doslovno znači život jer ova preslatka devojčica kao i sva naša deca zaslužuje srećno detinjstvo, osmeh i život bez bola.

U to ime i za Emino ozdravljenje dobri ljudi organizuju humanitarni turnir i pozivaju sve ljude dobrog srca da se pridruže i podrže turnir u malom fudbalu.

Foto: Turinir za Emu

- Svaki vaš dolazak, svaka podrška i svaka uplata znači jedan korak bliže njenom ozdravljenju, poručuju ljudine koje organizuju, kako su rekli, turnir "za našu malu heroinu Emu, koja se bori sa teškom bolešću".

Onim mole da ova priča što pre stigne do što više ljudi pošto je pomoć preko potrebna.

Upravo su Boris Čeman (17) iz Kulpina i Aleksandar Gaško (20) iz Kisača odlučili da organizuju turnir za devojčicu kojoj je pomoć stvarno potrebna.

Ema (5) ima tumor na mozgu i potrebna je novčana pomoć porodici za troškove lečenja. Široko srce dosad su pokazali prijatelji iz Kisača, Organizacije "U čast Nemanji iz Stepanovićeva" ,Fudbalskog kluba Mladost iz Bačkog Petrovca i mnogobrojni domaći preduzetnici ali i obični ljudi koji su se uključili s jednim ciljem - da pomognu Emi da se izbori za život.

Zato danas kad dođete kući i pomazite svoje dete, setite se Eme i pomozite...

Info:

Kontakt: +381 62 8429779/+381 69 4694645

Mesto: Bački Petrovac

Datum: 20.09.2025

Vreme: Svečano otvaranje 9:00h

️ Stadion: Vrbara,trava

Prijave: do 18.09.2025

Dođite da zajedno pokažemo da humanost pobeđuje! ❤️, poručuju organizatori turnira.

Za one koji nisu u mogućnosti da dođu, možete pomoći uplatom na račun:

Podaci za pomoc:

Ivana Medved Potocka (mama) - IBAN: SK13 5600

0000 0088 5422 3001

a Vladimir Medved (tata) - Banka Intesa:

160-5500100723027-11

Kurir.rs