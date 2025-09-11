Slušaj vest

Kurir prati slučaj Želimira Crnobrnje koji je pre tri meseca zbog izvršitelja izašao na Ibarsku magistralu sa pištoljem, prislonio ga na slepoočnicu i pretio samoubistvom, a nakon nekoliko sati drame, predao se policiji. Iseljenje su izvršitelji pokušali da izvrše devet puta, a poslednje je bilo zakazano za 7 ujutru 11. septembra.

Advokar Nemanja Todorović, Uglješa Grgur, narodni poslanik i predsednik koji je od početka uključlen u Crnobrnji slučaj, kao i Živojin Jovanović, advokat izvršnog poverioca, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije "Redakcija" i izneli detalje, među kojima su i oni do sada nepoznati.

Jovanović: Crnobrnja nije vlasnik placa, počinio je niz krivičnih dela

Jovanović kaže da je sudski proces trajao od 2014. do 2021. godine, kada je pravosnažno doneta odluka.

- Klauzola izvršnosti potom je doneta u januaru 2022. godine, plac je od mog drugara, drugog poverioca Dragana Lukića. Pripada vlasniku Agimu Ukiću sa kojim je Crnobrnja imao sudski spor i od kojeg je pravosnažno izgubio. Posle toga je moj drugar tužio Agima, ne znajući za postojanje Želimira Crnobrnje, mi smo to dobili na sudu posle više godina. Plac je bio predmet izvršenja, pošto se vodi na Agima. Ne možemo da sprovedemo izvrešenje i doluku suda već devet puta - objašnjava Jovanović.

Kako kaže, Crnobrnja u celom slučaju predstavlja treće lice, a treće lice nema nikakva prava nad imovinom.

- Crnobrnja na placu ne predstavlja ništa. Ima plac pored i okupirao je oba placa. Bespravno koristi tuđu imovinu i tu zarađuje novac. Pretio je da će sve da nas zapali benzinom, ko god kroči na plac. Počinio je niz krivičnih dela.

Jovanović je još jednom podsetio da je Crnobrnja pravosnažno izgubio od Agima Ukića.

- Sudska odluka mora da se poštuje. On je taj plac možda izajmljivao od Agima, nisam siguran. Znam samo da je od njega pravosnažno izgubio. Rekao je da nije platio celokupan iznos zato što su postojale neke zabeležbe u katastru, što je apsolutno netačno. Nijedna nije postojala do 2022. godine. Nije isplatio plac i kaže da je to njegovo. Sva ova izvršenja što ja sada plaćam idu njemu na teren, pa neka nastavi i dalje da ih sprečava - rekao je advokat.

Nemanja Todorović takođe je govorio o statusu trećeg lica, složivši se sa kolegom da ono ne uvažava nikakva prava. Pomenuo je i Izmenu zakona o izvršenju.

- Status trećih lica se neće promeniti, ona su uglavnom bez zaštite. Izmena zakona o izvršenju se odnosni i na to da ukoliko imate jednu nekretninu, a dužnik ste, u tom slučaju vam se ne može oduzeti imovina do 60 kvadrata. Svaka civilizovana zemlja mora da počiva na vladavini prava.

Grgur: Protiv Crnobrnje radi organizovana kriminalna grupa

Uglješa Grgur bio je prisutan i tokom devetog pokušaja iseljenja Crnobrnje, a potom je odgovorio svom sagovnorniku, tvrdeći da Crnobrnja nije prva i jedina žrtva njegovog poverioca.

- Crnobrnja je u ovoj situaciji žrtva jedne organizovane kriminalne grupe koja je sastavljena svesno i sa namerom da ga prevari. Crnobrnja je plac od Agima Ukića platio 105.000 evra i isplatio ga je u celosti. Postoji i priznanica. Agim je poznat organima gonjenja Republike Srbije po izvršenju krivičnih dela, to advokat i zna. Služba za borbu protiv organizovanog kriminala protiv njega vodi istragu, a isto tako i pod ovim predmetom. Nije Crnobrnja prvi koji je njegova žrtva - izjavio je.

Jovanović je podsetio svog sagovornika da je Crnobrnja jednom prilikom i sam izjavio da plac nije isplatio u celosti.

- On i dalje koristi tuđu imovinu i zarađuje pare na tuđoj imovini. Crnobrnja je sam rekao da je dao samo deo novca. Postoji snimak, treba da ispalti još 45.000 evra.

Grgur se nije složio sa takvim navodima.

- On je celokupan iznos isplatio, to životom tvrdim. Sada imate ročište 15. septembra. Nadam se da će sud doneti privremenu meru da se tuženima zabrani ometanje državine Željka Crnobrnje. On jeste ovde treće lice, ali ne traži ništa u tuđoj imovini, već u svojoj. Pustite me presude, tu može sve da piše i da nije utvrđeno tačno činjenično stanje.

Osim što sprečava izršenje, Jovanović kaže da Crnobrnja preti svakome ko se u u tom cilju nađe na spornom placu.

- Pretio je da će nas sve zapaliti, postoji zapisnik. Slušao sam i svojim ušima kako je to rekao. Rekao je, citiram, "Ko uđe u objekat, živ neće izaći" - podsetio je Jovanović, što je Grgur ponovo negirao.

