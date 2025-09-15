Slušaj vest

I dok cene poljoprivrednih proizvoda širom Srbije beleže primetne oscilacije, Leskovac se i dalje ističe kao jedan od gradova s najpovoljnijim cenama na pijacama, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS) za početak septembra.

Najznačajnije pojeftinjenje u Leskovcu zabeleženo je kod slatkog kupusa - kilogram sada košta svega 50 dinara, što je za 20 dinara manje nego početkom avgusta. To je ujedno i najniža cena ovog povrća u zemlji, gotovo duplo niža u odnosu na prestonicu, Valjevo, Kragujevac i Užice, gde kilogram dostiže 100 dinara.

Krompir je takođe među jeftinijim proizvodima u Leskovcu - cena od 80 dinara po kilogramu svrstava ga rame uz rame s Vranjem, Nišom i Užicem, dok Beograd i dalje prednjači sa paprenih 150 dinara po kilogramu.

Pasulj i crni luk

Iako su beogradske pijace najskuplje, naročito kada je u pitanju pasulj koji je za samo mesec dana poskupeo čak 100 dinara i sada dostiže cenu od 600 dinara po kilogramu, Leskovac i ovde nudi povoljniju alternativu, iako se konkretna lokalna cena ne navodi u izveštaju. U većini gradova pasulj trenutno košta oko 400 dinara, dok je najjeftiniji u Zaječaru - 240 dinara.

Crni luk na leskovačkim tezgama takođe je među povoljnijima. Dok Beograd beleži najvišu cenu od 150 dinara, u Vranju luk košta 60 dinara, što može biti indikativno i za cene u južnoj Srbiji, uključujući Leskovac.

Uprkos generalnom rastu cena u Srbiji, Leskovac ostaje uporište pristupačnih pijaca, što je od izuzetnog značaja za domaćinstva u vreme sve većih troškova života. Ovakvi podaci dodatno potvrđuju značaj lokalne proizvodnje i uticaj regionalnih faktora na formiranje cena osnovnih životnih namirnica.

