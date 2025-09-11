Slušaj vest

U Rumi je došlo do pokušaja iseljenja porodice sa maloletnom decom. Šta se događa sa ovim slučajem otkrila je advokat Branislava Vidicki, koja zastupa porodicu koja je trebalo da bude iseljena. Advokat druge strane takođe je pozvan da govori u programu Kurir televizije "Redakcija", što nije želeo.

Vidicki je najpre istakla da njeno uključenje u program predstavlja demant gostovanja advokata Nebojše Perovića i Vujadina Masnikose, predsednika izvršnog odbora Komore izvršitelja, koji su izneli određene navode o ovom slučaju.

- Nisu imali nijednu detaljnu i tačnu informaciju prilikom izlaganja slučaja. Do ometanja pravde nije moglo da dođe zato što do izvršenja nije ni došlo, nisu bile prisutne na terenu sve službe koje zakon nalaže. Izvršenje se sprovodi na osnovu nezakonito donete sudske odluke. Kolega Perović je pokušao da objasni da je u porodičnom sporu obavezno prisustvo tročlanog veća, što je istina, ali ovde imamo da je sudio sudija pojedinac i da je Nadležni sud u Rumi presignirao predmet nakon drugog održanog ročišta, kada je već presuda doneta. Mi smo u postupku po predlogu za ponavljanje postupka, s obzirom da je učinjena bitna povreda postupka po kojoj sud vodi računa o službenoj dužnosti - objasnila je Vidicki.

Vidicki kaže da se brak njenog klijenta i bivše supruge okončao iz drugačijih razloga nego što su to navele njene kolege.

Foto: Kurir Televizija

- Suprotna strana o kojoj ste pričali prošli put, odnosno bivša supruga, ona nikada nije živela u tom objektu, niti joj objekat na bilo koji način pripada. Oni su se razveli u avgustu 2021. godine, a moj klijent je u novu emotivnu vezu stupio sredinom 2023. godine. Brak između mog klijenta i njegove bivše supruge, koja sad pokušava da mu uđe u kuću, okončan je sporazumnim putem, ona je zapravo napustila bračnu zajednicu zbog zasnivanja nove emotivne veze tokom trajanja braka. To je porodična drama koja je predstavljena prilikom gostovanja mojih uvaženih kolega na jedan potpuno pogrešan način, gde smo mi dobili mnoštvo poziva - kaže Vidicki.

Rekla je i da će postupak zasigurno biti ponovljen.

- Veće nije postupalo po sastavu kako propisuje zakon i ta presuda će biti stavljena van snage, fingirano je prisustvo veća, porotnici nisu bili tu, bveć su bili u isto vreme u drugom predmetu - zaključila je.

