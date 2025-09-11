Slušaj vest

Prošlo je 15 meseci od nestanka niškog farmaceuta, Milana Đorđevića (41), a za njegove roditelje, brata i javnost i dalje je misterija kako je ovaj mladi i perspektivni porodični čovek "ispario" sa izletišta Bojanine vode gde je 10. juna prošle godine poslednji put viđen.

Na dan njegovog nestanka, otac Siniša je potvrdio da za sada nema nagoveštaja da će njegov nestanak uskoro biti rasvetljen.

Milan se tog dana čuo sa suprugom i rekao da ne može da ode po jedno dete u školu, ali može drugo da odvede na rođendan. Ovaj iskusni planinar je nakon toga otišao kod majke gde se sasvim normalno ponašao. Kasnije oko 18.30 njegov automobil Škoda je lociran na Bojaninm vodama.

Kako je ranije Kuirir pisao, on je bio u odelu i poslovnim cipelama pa je pitanje zašto bi išao tako obučen na planinu.

- Očajni smo. Kontaktiram sa inspektorima i za sada kako nam je rečeno, nema ništa novo, neki trag i slično. Nadam se iskreno kao majka da je živ - rekla je njegova majka Marica, Kuriru početkom septembra tokom razgovora u Obrenovićevoj ulici u Nišu.

Ona, njen suprug i brat su već 15 meseci u agoniji zbog Milanovog nestanka bez traga. I javnost je zaprepašćena. Ovaj slučaj je toliko misteriozan da ne može ni da se pretpostavi šta se dogodilo s ovim respektabilnim prodavcem lekova.

On nije imao dugove, nije se bavio nikakvim kažnjivim delima. Njegove kolege su nam ranije rekle da nije ni pio ili se odavao nekim drugim porocima.