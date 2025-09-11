Slušaj vest

Izdavanje elektronskih fiskalnih računa jedna je od pogodnosti savremene kupovine. Vodeći se potrebama potrošača, NIS Petrol i Gazprom benzinske stanice su omogućile ovu opciju korisnicima aplikacije svog programa lojalnosti. Ukoliko već niste izabrali opciju slanja fiskalnog računa na mejl, pravo je vreme da to učinite!

Kompanija NIS u „Sa nama na putu“ mobilnoj aplikaciji nudi članovima programa lojalnosti mogućnost da im fiskalni račun stiže na e-mail adresu, i to vrlo jednostavno. Sve što treba da uradite jeste da u svojoj aplikaciji „Sa nama na putu“ odaberete ovu opciju i unesete mejl adresu na koju želite da vam računi stižu.

Jednostavno, zar ne? A uz to i vrlo praktično, jer ne morate da čuvate papirne račune, već ćete sve informacije o transakciji imati u svom telefonu i one će vam biti uvek dostupne. U svakom slučaju, ukoliko želite, u bilo kom trenutku možete ponovo odabrati štampani račun na kasi.

Pored toga što je preuzimanje elektronskog računa brže i lakše, na ovaj način značajno smanjujemo i potrošnju papira i čuvamo drveće, a takođe smanjujemo i zagađenje prirode. Zato, odaberite elektronski fiskalni račun u svojoj aplikaciji „Sa nama na putu“.