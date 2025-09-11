Slušaj vest

Mališan Vasilije Čaprić, rođen 18. juna 2020. godine, vodi tešku životnu borbu u kojoj mu je potrebna pomoć svih nas.

Vasilije je drugo dete iz uredno vođene trudnoće, rođen zdrav, ali se njegov život i život njegove porodice promenio nakon što je u drugoj godini počeo da gubi kontakt očima, prestao da govori, više nije raspoznavao bližnje i postao izrazito nervozan i agresivan.

Lekari su mu dijagnostikovali blokadu mozga.

Vasilije se lečio u Bolnici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu u Beogradu, a terapije nastavlja i u Zagrebu. Uz ogroman trud, napravio je pomake – ponovo ostvaruje kontakt očima, prepoznaje ljude, počeo je da izgovara reči, ali još ne ume da sklapa rečenice niti u potpunosti razume govor. I dalje je hiperaktivan i zahteva stalni nadzor, čak i u vrtiću gde ima pratioca.

Za nastavak lečenja i terapija, kao i troškove prevoza i smeštaja, porodici su neophodna novčana sredstva.

Svi zajedno za Vasilija i njegovo detinjstvo!

Foto: Pokreni život

Pomoći možete na sledeće načine

SMS porukom: 382 na 3800

Dinarski račun: 160-6000002331123-89

Devizni račun: 160-6000002331167-54 (IBAN: RS35160600000233116754, SWIFT/BIC: DBDBRSBG)