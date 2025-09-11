Slušaj vest

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije dr Zlatibor Lončar sastao se danas u Briselu sa evropskim komesarom za zdravlje i bezbednost hrane Oliverom Varheljijem i tom prilikom su razgovarali na više značajnih tema koje podrazumevaju unapređenje saradnje Srbije i EU u oblasti zdravstva, a posebno o konkretnoj podršci Srbiji na putu evrointegracija, saopštilo je Ministarstvo zdravlja.

1/10 Vidi galeriju Ministar Zlatibor Lončar sa evropskim komesarom Oliverom Varheljijem u Briselu Foto: Ministarstvo zdravlja

Ministar Lončar je komesara Varheljija upoznao sa opštom situacijom u Srbiji, kao i rezultatima koji su ostvareni u unapređenju zdravstvenog sistema Srbije.

Dvojica sagovornika su se saglasila da Srbija, iako država kandidat, može i mora da dobije konkretniju pomoć EU u reformama koje sprovodi, posebno imajući u vidu da se srpsko zdravstvo već sada nalazi na takvom nivou da može da bude ravnopravni partner EU.

Govoreći o tome komesar Varhelji je skrenuo pažnju ministru Lončaru da ozbiljno računa na podršku Srbije kada je u pitanju proizvodnja lekova i vakcina za celokupno tržiste EU. Komesar Varhelji je prihvatio poziv ministra Lončara da u što skorijem roku poseti Srbiju i lično se uveri u kvalitet srpskog zdravstva.

Inače, komesara Varheljija je posebno interesovalo kako napreduje izgradnja Tiršove 2, projekat za koji je istakao da mu je posebno prirastao srcu još dok je obavljao prethodnu funkciju.