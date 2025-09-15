Rezultati se vide tek nakon 3 do 4 meseca

Slušaj vest

Transplantacija kose poslednjih godina postala je jedan od najtraženijih estetskih zahvata među muškarcima iz Srbije.

Boris koji je pre godinu odradio transplantaciju kose otkrio je koje stvari je potrebno znati pre same intervenije.

- Ukoliko želite da odradite transplantaciju kose, ovo su tri stvari koje bi trebalo da znate pre same intervencije. Rezultati nisu instant. Potrebno je da prođe 3 do 4 meseca i da vam ta prva kosa transplantirana otpadne - naveo je Boris na svom Tiktoku.

Rezultati nisu instant Foto: Shutterstock

Istakao je da je to sve deo procesa.

- To je sve deo procesa i vama kreće nova kosa iz tih graftova da raste tek nakon 3-4 meseca. Donorska regija je ograničena. Lekar može da vam uzme kosu za transplantaciju samo iz potiljačnog dela glave. Dakle, ukoliko nemate kvalitetnu kosu ili vam je loša donorska regija, rezultati možda neće biti onakvi kakve očekujete - napomenuo je on.

Potom se osvrnuo na još jednu bitnu stvar.

- I treća stvar, dodatni tretmani poput PRP-a mogu značajno poboljšati rezultate same transplantacije i generalnog kvaliteta vaše kose - zaključio je.

Sama intervencija se radi u lokalnoj anesteziji i traje između sedam i 12 sati. Ovo je dug proces s obzirom da se radi o tananim vlasima, a oni koju su to iskusili kažu da nije bolno.

Cena varira od 1.500 do 3.000 evra u zavisnosti od tehnike, problema klijenta i željenog rezultata, a može da bude i mnogo veća. Nigde u svetu nema utvrđene cene za presađivanje kose. U Velikoj Britaniji može iznositi od 5.000 do 15.000 funti, a u Americi treba izdvojiti između 4.000 i 20.000 dolara.