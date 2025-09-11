Društvo
KURIR TELEVIZIJA JE DRUGI DAN ZAREDOM NAJGLEDANIJA KABLOVSKA TELEVIZIJA KOLAŽNOG TIPA
Slušaj vest
Kurir televizija je, prema zvaničnim rezultatima o merenju gledanosti agencije Nielsen, 10. septembra bila najgledanija kablovska televizija kolažnog tipa, na totalu.
U narednom periodu, gledaoce, osim najnovijih serija koje od ove nedelje emitujemo – “Sulejmana Veličanstvenog” (svakog dana u 20.50) i “Zauvek tvoj” (svakog radnog dana u 15h), čeka još iznenađenja. Nastavljamo da kreiramo program po meri gledalaca.
Hvala na poverenju! Nastavljamo da osluškujemo vaše želje i da isporučujemo sadržaje po vašem ukusu.
Reaguj
Komentariši