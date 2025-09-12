Slušaj vest

Jednom našem sugrađaninu granična policija je nedavno oduzela 11.000 evra, a on je svoje iskustvo podelio na mrežama.

Naime, on je na Fejsbuk grupi Besplatna pravna pomoć - Pravni centar Niš ispričao kako je do toga došlo da je sa sobom imao 21.000 evra i kako mu je novac delom oduzet.

- Pozdrav svima, molim za savet. Pri izlasku iz Srbije ka Makedoniji kod mene je pronađeno 21.000 evra. Pri ulasku u Srbiju novac nisam prijavio. Na pitanje carinika na izlazu da li nosim novac, ja sam rekao da nosim. Od 21.000 evra vratili su mi 10.000, a 11.000 su zadržali. Novac je legalan i imao sam potvrdu iz banke. Da li postoji način da mi se taj novac vrati i kakva je procedura? Da li je neko imao slično iskustvo? - upitao je on na ovaj fejsbuk grupi.

Njegov slučaj šokirao je mnoge ljude. Iako je mnoge zanimalo odakle mu taj novac, rasprava se pre svega povela o pravilima koja važe na granici.

Naime, zakonski je dozvoljeno preneti do 10.000 evra preko državne granice bez obaveze prijavljivanja.

Svaki iznos iznad tog limita mora se uredno prijaviti carinskoj službi, i to kako prilikom ulaska, tako i pri izlasku iz zemlje.

Reakcije članova grupe bile su podeljene, ali uglavnom skeptične.

- Poštovani, novac nećete dobiti nazad bez obzira što ste imali papire jer je dozvoljeno samo 10.000. Trebalo je da se raspitate pre prelaska granice - napisala je jedna članica.

Drugi su dodali da postoji pravni put, ali da on nije jednostavan:

- Zadržani novac je oduzet jer ga niste prijavili pri ulasku u Srbiju. Postoji mogućnost da uložite žalbu preko Uprave carina, uz dokaze o poreklu novca. Savet je da se obratite advokatu za carinsko pravo što pre.

Pojedini su podelili i licna iskustva:

- Pre nekoliko godina mojoj drugarici je vraćen, ali u dinarskoj protivvrednosti po tadašnjem kursu, što je bio gubitak. Sve zavisi od postupka i dokaza o poreklu novca - navela je jedna korisnica.