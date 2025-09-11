Slušaj vest

Meštanka sela Rsavci kod Vrnjačke Banje M.M, stara 38 godina, majka dvoje dece, tragično je preminula nakon ujeda stršljena.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorila je Danijela Jeftić, Hitna pomoć.

Kako se zaštititi od uboda osa i stršljenova? Izvor: Kurir televizija

- Nažalost, skoro svake godine najteža alergija uzme svoj danak, nebitno da li je u pitanju osa, stršljen, ili neki drugi insekt. Najaktivniji su krajem jula, avgust i septembar, a najčešće idu tamo gde je zrelo i prezrelo voće. Radi se o vrsti osa velikih dimenzija koji su često u grupacijama i ne napadaju kada se ne osete ugroženim - kaže Jeftić.

Ona savetuje da ukoliko nam priđe stršljen ne pravimo nagle pokrete i ne mašemo rukama kako bi ga oterali, da se ne bi osetio ugroženim.

- Oni ispuštaju feromone pri ubodu, mirisne materije koje njihovo jaot prizivaju i odalze na metu. Ubodi su najčešće na glavi ili vratu i to su najkobniji. Zrelu voćku ne treba da grizemo, već dobro osmotrimo i presečemo kada god možemo. Pri skupljanju veša treba dobro pogledati jer može i tu da se sakrije Tavan, šupe i stara debla...

Ona dodaje da su reanimacije duge i teške, a oni koji prežive anifilaktički šok treba da imaju adrenalinsko penkalo.

- Tu gde je džep, odnosno spoljašnji deo butine, čak i preko odeće može da prođe. Zabodete to penkalo, brojite do deset i ono ispušta i po potrebi se treba ponoviti još jednom. Opasnost nije uklonjena ali je čoveku data šansa da živi - kaže Jeftić.

Kako pomoći nekome ko je zadobio ujed?

Jeftić kaže da ne treba mahati i praviti buku, već ukloniti čoveka sa mesta uboda jer su najčešće streljnovi u jatima.

- Ako se desi ubod, hladna obloga, a ukoliko je u pitanju ruka treba izdići iznad nivoa grudnog koša kako se ne bi otrov širio. Oprati vodom i sapunicom i antihistaminik. Pecaroši su ugroženi, ljudi u malinjacima, vočnjacima, lovci, vinogradari, vikendice van Beograda gde je dolazak do Hitne pomoći otežan... Prvi nalet može da prođe, ali za 8 ili 10 sati može doći do drugog naleta, pa se uvek savetuje da se obratimo lekaru. Opasno je kada je ujed u predelu glave ili vrata jer dolazi do otoka disajnih puteva - kaže Jeftić.

Ona objašnjava da su neki od simptoma antifilaktičkog šoka mučnina, vrtoglavica, nesvestica, smetnje disanja, gubitak svesti, aritmije, pa čak i srčani udar ili otkazivanje bubrega.

- Najopasnije je za one koji imaju disajne probleme, za srčane bolesnike i one koji su već imali anafilaktički šok, kao i one sklone alergijama. Ne treba se mnogo mirisati i koristiti jake parfeme, ali se očistiti i od znoja jer njih svaki miris zbunjuje, a ne treba ni držati veliko sveće. Ponašamo se kao nevidljivi, a broj Hitne pomoći je 194.

