Sistem će postepeno zameniti pečatiranje pasoša pri dolasku u Grčku i druge zemlje Šengena, a umesto pečata, podaci će se beležiti elektronski.

Sistem je uveden radi modernizacije granične kontrole, smanjenja nelegalnih ulazaka i prekoračenja boravka.

Primena će biti postepena na spoljnim granicama 29 država, sa potpunom primenom od 10. aprila 2026. U prelaznom periodu biometrijski podaci (fotografija lica i otisci prstiju) uvodiće se fazno, pa možda neće odmah biti prikupljani na svakom prelazu; zato će se pasoši do potpune primene i dalje pečatirati.

Izuzetak

Kipar i Irska za sada ne učestvuju u EES-u i tamo će se pasoši i dalje pečatirati ručno.

Kako funkcioniše novi sistem ulaska u zemlje EU Foto: Shutterstock

Nakon potpunog uvođenja EES-a, sa primenom će početi i novi sistem ETIAS - onlajn prijava za ulaz u zemlje EU, koji će umesto najavljenih sedam koštati 20 evra.

Kome je namenjen EES?

U kontekstu EES-a, "državljanin treće zemlje" je putnik koji nema državljanstvo nijedne zemlje članice Evropske unije, niti državljanstvo Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske.

EES se odnosi na državljane trećih zemalja - sve one koji:

nisu državljani EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške ili Švajcarske,

nemaju dozvolu boravka ili radnu vizu,

putuju na kratki boravak do 90 dana u periodu od 180 dana.

To uključuje putnike iz Srbije, SAD, Velike Britanije, Kanade, Australije i drugih zemalja.

Koje države primenjuju EES?

25 članica EU (osim Kipra i Irske): Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska.

+ 4 zemlje Šengena van EU: Island, Lihtenštajn, Norveška i Švajcarska.

I za Grčku važi novi sistem prelaska granice Foto: RINA

Kako funkcioniše EES? Putnik prilazi pasoškoj kontroli i skenira pasoš.

Sistem prikuplja podatke:

• lične podatke (ime, prezime, datum rođenja, nacionalnost, pol)

• detalje iz pasoša

• datum i mesto ulaska/izlaska

• biometriju – otiske prstiju (ne za decu mlađu od 12 godina) i fotografiju lica

Službenici dobijaju potvrdu da li putnik ispunjava uslove za ulazak.

Registracija je besplatna. Jednom prikupljeni biometrijski podaci važe tri godine, pa se prilikom sledećih putovanja ponovo ne uzimaju, osim ako ste promenili pasoš ili lične podatke.

Šta EES beleži? Lične i putne podatke

Datume ulaska i izlaska

Biometriju (fotografija lica i otisci prstiju)

Šta ESS sistem beleži Foto: Shutterstock

Ako prekoračite dozvoljeni boravak ili vam bude odbijen ulazak, sistem će to registrovati.

Period od 90 dana u 180 dana računa se zajednički za sve zemlje koje koriste EES.

Svrha EES-a Modernizuje i ubrzava granične provere

Zamenjuje pečatiranje pasoša

Precizno prati dužinu boravka putnika

Sprečava prekoračenja boravka i ilegalne ulaske

Smanjuje rizik od lažnih identiteta i dokumenata

Pomaže u borbi protiv kriminala i terorizma Automatizacija i aplikacija

Postoji zabrinutost da će dodatno vreme potrebno za ovu početnu registraciju izazvati duge redove i zastoje na granici. Da bi se ublažili mogući redovi i sprečila naknadna frustracija putnika, ima naznaka da će u upotrebi biti nova aplikacija za pametne telefone.

Menjaju se pravila na granici za ulazak u EU Foto: Shutterstock

Ako bude u upotrebi, aplikacija će pomoći da se ubrza ovaj proces i omogući putnicima da unapred unesu neke od informacija.

Aplikacija će osim toga imati mogućnost snimanja slike lica, a zatim će se generisati QR kod koji putnici mogu pokazati na graničnoj kontroli.

To, međutim, ne menja činjenicu da će otisci prstiju i slike lica morati da se registruju pred graničnim službenikom na prvom prelasku u šengenski prostor.

U nekim zemljama biće dostupni samouslužni sistemi (automati). Oni omogućavaju da deo podataka unesete unapred i dobijete QR kod koji pokazujete na granici.