Delegacija Turističke organizacije Srbije boravi u Guangdžouu u Kini, gde je realizovan niz promotivnih aktivnosti usmerenih ka jačanju turističke saradnje između naše dve izuzetno prijateljske zemlje.

Centralni događaj, na kom je kineskim partnerima predstavljena turistička ponuda Srbije, nakon čega su usledili brojni poslovni susreti sa predstavnicima turističkih agencija, medija i institucija, održan je danas.

Na ovom veoma značajnom događaju učestvovalo je deset vodećih kompanija iz Srbije iz oblasti hotelijerstva, turističkih agencija i avio-sektora, među kojima i nacionalna avio-kompanija "Air Serbia", kao i više od 80 predstavnika turističke privrede Kine.

Aktivnosti u Guangdžouu doprinose daljoj afirmaciji Srbije Foto: TOS/Aneta Uskoković

Direktorka TOS-a Marija Labović istakla je, tokom uvodnog obraćanja, da je Kina jedno od najdinamičnijih turističkih tržišta na svetu i za nas izuzetno važno.



- Aktivnosti koje smo realizovali u Guangdžouu, kao i učešće na sajmu CITIE, značajno doprinose daljoj afirmaciji Srbije kao atraktivne i gostoprimljive destinacije za kineske turiste. Posebno nam je drago što je sa nama bilo deset vodećih srpskih kompanija, što pokazuje da zajedno gradimo stabilne i dugoročne veze sa kineskim partnerima - naglasila je direktorka TOS-a. Dodala je da je ovaj događaj uspešno otvorio prostor za nova partnerstva i poslovne dogovore.

Srbija i Kina imaju snažan potencijal za unapređenje ekonomske i turističke saradnje Foto: TOS/Aneta Uskoković



- Današnji B2B susreti još jednom su potvrdili da Srbija i Kina imaju snažan potencijal za unapređenje ekonomske i turističke saradnje. Naša zemlja je otvorena za kineske partnere i turiste, a ovaj događaj je pokazao da zajedničkim radom možemo stvoriti nove prilike - od jačanja privrednih veza do povećanja turističkih dolazaka - rekla je Labović.

Dan ranije, direktorka TOS-a sastala se s rukovodstvom aerodroma Guangdžou na čelu sa potpredsednikom kompanije, Zhu Qianhong, u okviru Sajma avijacije u ovom gradu. Tokom posete, predstavnici drugog najprometnijeg aerodroma u Kini, kroz koji godišnje prođe više od 80 miliona putnika, ugostili su delegaciju TOS-a i održali sastanke posvećene jačanju turističke i avio-saradnje. Izrazili su zadovoljstvo činjenicom da je Beograd povezan direktnim letovima kompanija "China Southern Airlines" i "Er Srbija", uz ocenu da postoji prostor za povećanje frekvencije ovih linija, s obzirom na veliko interesovanje kineskih turista za Srbiju.

Direktorka Labović je istakla i značaj predstojeće međunarodne Specijalizovane izložbe "Ekspo 2027" u Beogradu, uz očekivanje da će upravo taj događaj privući veliki broj kineskih posetilaca.

Srbija će učestvovati i u jednom od najznačajnijih turističkih sajmova Foto: TOS/Aneta Uskoković

Srbija će, inače, tokom boravka naše delegacije u Kini, nastupiti i na CITIE (China International Travel Industry Expo), jednom od najznačajnijih turističkih sajmova u regionu. Osim toga, planirani su i sastanci sa vodećim turističkim agencijama iz Guangdžoua i šireg regiona.