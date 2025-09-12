Slušaj vest

Na okretnici autobusa 302 i 303, u blizini tramvajske stanice u beogradskoj Ustaničkoj ulici, već danima se odvija čudna situacija. Prema tvrdnjama građana, starije osobe i penzioneri svakodnevno su meta navodnih promotera koji ih zaustavljaju, nudeći "besplatne preglede" i pokušavajući da ih ubede da posete i određenu kliniku u blizini.

Kako navode očevici, ova praksa deluje sve samo ne bezazleno. Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavilo se upozorenje građana.

Lokacija na koju se penzioneri navodno čekaju nalazi se preko puta tramvajske stanice, gde se, prema tvrdnjama svedoka, nalazi neka vrsta klinike.

Važno upozorenje za penzionere na novu prevaru Foto: fizkes/Shutterstock

- Ustanička ulica, okretnica autobusa 302, 303 vrbuju samo starije ljude, penzionere. Navodno im nude neke besplatne preglede, ubeđuju ih, uznemiravaju svaki dan... Tu negde preko puta tramvajske stanice je navodno klinika. Ko zna šta je, pelješe penzionere posle. Naravno, svako od njih ima fascikle, a ima ih šest, sedam bar. Neka ljudi obrate malo više pažnje - navodi se u upozorenju.

Ovo nije prvi slučaj da se starije osobe targetiraju pod izgovorom medicinske pomoći. Takve aktivnosti često se kasnije ispostave kao pokušaji prodaje preskupih medicinskih pomagala, preparata sumnjivog kvaliteta ili čak zloupotrebe ličnih podataka.

Penzioneri na meti prevaranata Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd