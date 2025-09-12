Važno upozorenje za penzionere u Beogradu! Prevaranti vrbuju starije građane u ovom delu grada: Nose fascikle i... FOTO
Na okretnici autobusa 302 i 303, u blizini tramvajske stanice u beogradskoj Ustaničkoj ulici, već danima se odvija čudna situacija. Prema tvrdnjama građana, starije osobe i penzioneri svakodnevno su meta navodnih promotera koji ih zaustavljaju, nudeći "besplatne preglede" i pokušavajući da ih ubede da posete i određenu kliniku u blizini.
Kako navode očevici, ova praksa deluje sve samo ne bezazleno. Na Instagram stranici serbialive_beograd pojavilo se upozorenje građana.
Lokacija na koju se penzioneri navodno čekaju nalazi se preko puta tramvajske stanice, gde se, prema tvrdnjama svedoka, nalazi neka vrsta klinike.
- Ustanička ulica, okretnica autobusa 302, 303 vrbuju samo starije ljude, penzionere. Navodno im nude neke besplatne preglede, ubeđuju ih, uznemiravaju svaki dan... Tu negde preko puta tramvajske stanice je navodno klinika. Ko zna šta je, pelješe penzionere posle. Naravno, svako od njih ima fascikle, a ima ih šest, sedam bar. Neka ljudi obrate malo više pažnje - navodi se u upozorenju.
Ovo nije prvi slučaj da se starije osobe targetiraju pod izgovorom medicinske pomoći. Takve aktivnosti često se kasnije ispostave kao pokušaji prodaje preskupih medicinskih pomagala, preparata sumnjivog kvaliteta ili čak zloupotrebe ličnih podataka.
Kako da se zaštite penzioneri?
- Ne potpisujte ništa na ulici bez obzira na to koliko ponuda zvuči primamljivo
- Nikada ne davati lične podatke ili potpisivati dokumente bez prethodne provere
- Pozovite člana porodice ako vas neko nagovara na nešto što vam nije jasno, pozovite nekog bliskog pre donošenja odluke.
- Proverite firmu/ kliniku jer svaka zdravstvena ustanova mora biti registrovana, ime i PIB možete proveriti preko sajta Agencije za privredne registre (APR)
- Prijavite sumnjive aktivnosti ako sumnjate na prevaru, obavestite komunalnu policiju ili najbližu policijsku stanicu
- Informišite se preko udruženja penzionera.