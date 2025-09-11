Slušaj vest

Najlepša vest stiže iz OŠ "Jovan Jovanović Zmaj" u Pančevu, gde su učenici i kolege priredili nezaboravan oproštaj učiteljici Vesni Zastavniković, koja je nakon 40 godina predanog rada otišla u penziju.

Bivši učenici osmislili iznenađenje za omiljenu učiteljicu Foto: Tik Tok Printscreen/zdravopancevo

Tokom četiri decenije, učiteljica Vesna izvela je na put deset generacija đaka. Upravo su oni, zajedno sa nastavnicima, osmislili dirljivo iznenađenje koje će zauvek ostati upamćeno.

Da ne bi naslutila šta je čeka, kolege su Vesnu pozvale u školu pod izgovorom da mora da uskoči kao zamena, a dirljiv video i priča o njoj objavljena je na Tiktok profilu "zdravopancevo".

Učiteljicu je u učionici dočekala scena koja joj je naterala suze na oči Foto: Tik Tok Printscreen/zdravopancevo

Sve je izgledalo potpuno uverljivo - u zbornici je dobila uputstva i testove, kao da je reč o regularnom času. Ali, kada je zakoračila u svoju učionicu, dočekala ju je scena koja je rasplakala sve prisutne.

Pred njom su stajali bivši đaci - od prve do poslednje generacije, njih deset, okupljeni da joj iskažu zahvalnost i ljubav.

Učiteljici su prikazali film sa zajedničkim uspomenama, fotografijama i pričama iz školskih dana, a zatim su joj uručili pismo sa zahvalnicama, cveće, kako i dolikuje, mnogo zagrljaja.

Bivši učenici i kolege su učiteljici prikazivali fotografije iz prošlosti Foto: Tik Tok Printscreen/zdravopancevo

- Četrdeset godina svog rada učiteljica Vesna je mogla da vidi pred svojim očima. Vratile su se uspomene kroz drage likove, priču i film sa fotografijama svih zajedničkih trenutaka koje su joj njeni đaci i kolege pripremili - navodi se u objavi.

Ovaj emotivan događaj podsetio je mnoge koliko dubok trag jedan prosvetni radnik može da ostavi, ne samo u obrazovanju, već i u životima dece koju uči i odgaja.