Preko naše zemlje danas se premeštao sekundaran ciklon i frontalna zona donoseći kišu i pljuskove, ponegde i obilne, dok se u petak i subotu očekuje stabilizacijai novo otopljenje uz sveže noći.

Prema najavi meteorologa amatera Marka Čubrila novo pogoršanje vremena se očekuje u nedelju.

- Petak i subota uz jačanje anticiklona donose suvo i toplije vreme, ali uz sveže, ponegde i maglovite noći. U petak vetar slab, a u subotu jugoistočni u pojačanju. Minimumi od sedam do 16 stepeni Celzijusovih, a maksimumi od 26 do 30 stepeni - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Marko Čubrilo o zahlađenju u Srbiji Foto: Zorana Jevtić, Kurir Televizija

Vreme drugog dana vikenda

- U nedelju prvo na zapadu, a tokom dana i nad ostalim predelima naoblačenje uz kišu i pljuskove, ponedge sa grmljavinom uz okretanje vetra na severozapadni smer. Maksimumi u nedelju od 17 na zapadu do 27 na istoku regiona. Ponedeljak svežiji, ponegde na istoku uz pljusak i maksimume od 18 do 24 stepena Celzijusa. Dalji razvoj sinoptike je i dalje upitan, ponovo su “promešane” karte i današnji operativni proračun ECMWF-a, kao i značan broj njegovih ansmable članova polako, ali sigurno uvode jesen.

Jesenje zahlađenje stiže posle 23. septembra Foto: Oliver Day/Shutterstock

Jače zahlađenje posle 23.

- Oko sledećeg utorka bi preko nas prešao još jedan hladan front i doneo prolaznu kišu uz pojačan severozapadni vetar te bi oko 19. minimumi mogli biti od pet do 15, a maksimumi od 17 do 24 stepena Celzijusa. Mogućnost jačeg zahlađenja, ali uz vrlo malo kiše se javlja negde oko 23. Naredni dani promenjlivi uz postepeno popuštanju leta, a hoće li u drugom delu meseca polako stići jesenje vreme još ostaje da se vidi.