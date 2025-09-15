Žena sa dvoje dece prevarena za smeštaj na letovanju u Grčkoj

Jedan peh sa letovanja u Grčkoj prerastao je u priču o ljudskosti i spremnosti da se pomogne drugome, pa makar i potpunom strancu!

Žena iz Srbije koja je bila na letovanju u Grčkoj zaboravila je telefon na krovu automobila u okolini Soluna.

Srpkinja je telefon ostavila na krov auta Foto: Shutterstock

Uređaj je ispao na putu, a porodica se, nakon povratka kući, pomirila sa gubitkom.

Nada da će ga ikada povratiti činila se uzaludnom - sve dok vlasnik nije uspeo da očita lokaciju i shvati da se uređaj i dalje nalazi blizu mesta gde su poslednji put stali.

Telefon je završio negde kod Soluna i davao signal Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

- Supruga je zaboravila telefon na krovu automobila i on je ispao negde na putu, u okolini Soluna. Mi smo se vratili kući i digli ruke od njega, ali nam prilazuje da je očitao lokaciju pre dva dana nedaleko od mesta gde smo stali. Digli smo ruke od njega, ali ako neko prolazi i vidi ili može da pogleda značilo bi nam! U njemu su sve slike bebe koje imamo. Iz nekog razloga joj nije bio uključen bekap - napisao je jedan Milan na Fejsbuk grupi "Grčka info".

Ubrzo su stigle brojne poruke podrške, ohrabrenja i želja da telefon bude pronađen. Ali jedan komentar posebno je odjeknuo. Potpisao ga je covek po imenu Mile i glasio je jednostavno:

"Pošalji mi direktno direkcije do lokacije u inboks".

Plemeniti Mile krenuo je u potragu za izgubljenim telefonom Foto: Profimedia

Ta spremnost da se bez razmišljanja krene u pomoć strancu izazvala je lavinu pohvala:

"Bravo na vašoj požrtvovanosti i velikom srcu!", "Da je 20 odsto ljudi poput vas, svet bi bio divno mesto!", pisali su ljudi.