Vladimir Tanić nestao je sinoć oko 22 časa u Loznici. 

Kako se navodi u apelu, Vladimir je poslednji put viđen na parkingu marketa Maksi, dok je na sebi imao crvenu majicu i plave farmerice, prenosi portal "drinamedia". 

- Molimo sve koji imaju bilo kakva saznanja da se jave najbližoj policijskoj stanici u Republici Srpskoj, Srbiji, BiH ili redakciji portala Objektivno iz Zvornika - navodi u apelu. 

