Molimo sve koji imaju bilo kakva saznanja da se jave najbližoj policijskoj stanici u Republici Srpskoj, Srbiji, BiH ili redakciji portala Objektivno iz Zvornika
Loznica
NESTAO VLADIMIR U LOZNICI Poslednji put viđen sinoć na parkingu marketa kada mu se gubi svaki trag: Porodica moli za bilo kakvu informaciju! (FOTO)
Slušaj vest
Vladimir Tanić nestao je sinoć oko 22 časa u Loznici.
Kako se navodi u apelu, Vladimir je poslednji put viđen na parkingu marketa Maksi, dok je na sebi imao crvenu majicu i plave farmerice, prenosi portal "drinamedia".
- Molimo sve koji imaju bilo kakva saznanja da se jave najbližoj policijskoj stanici u Republici Srpskoj, Srbiji, BiH ili redakciji portala Objektivno iz Zvornika - navodi u apelu.
Kurir.rs/Drina medija
Reaguj
Komentariši