Pojedini roditelji učenika Devete beogradske gimnazije "Mihailo Petrović Alas" podelili su na društvenim mrežama snimke iz ženskog toaleta, u kojima su, kako se vidi, postavljene kamere!

Posebno ih zabrinjava to što su, kako neki kažu, kamere širokougaone i postoji mogućnost da "hvataju" i prve dve kabine.

Roditelji uplašeni da kamera ne "hvata" i kabine Foto: Instagram printscreen/roditeljideveta

Međutim, direktorka škole Tatjana Šuković odlučno odbacuje navode da je privatnost učenika narušena.

Ona naglašava da su kamere postavljene isključivo iz bezbednosnih razloga - kako bi se zaštitili i učenici i školska imovina.

Kamere su postavljene iz bezbednosnih razloga, tvrdi direktorka Foto: Instagram printscreen/roditeljideveta

- Deveta gimnazija "Mihailo Petrović Alas" kompletno je renovirana i dograđena tokom školske 2022/23. godine, a učenici su se vratili u obnovljeni objekat uoči početka školske 2023/24. godine. Zbog slučajeva uništavanja imovine u toaletima, na osnovu Akta o proceni rizika, postavljene su kamere u prednjem delu toaleta koji je potpuno odvojen od kabina i ne ugrožava ničiju privatnost, ali omogućava brigu o bezbednosti učenika i imovini - rekla je Šukovićeva za Kurir dodajući da je rukovodstvo škole na svakom sastanku Saveta roditelja upoznavalo roditelje sa preduzetim merama i da do ove školske godine nikad nijedan roditelj, koji je bio upoznat sa načinjenom štetom i snimcima, nije imao zamerke na ovakav način nadzora.

Direktorka je poslala i fotografije školske imovine koja je uništena nakon čega su i uvedene kamere, a ovo možete pogledati u galeriji ispod.

Vrata u tolaetu su pokvarena, a delovi bačeni u wc šolju