Slušaj vest

Pojedini roditelji učenika Devete beogradske gimnazije "Mihailo Petrović Alas" podelili su na društvenim mrežama snimke iz ženskog toaleta, u kojima su, kako se vidi, postavljene kamere!

Posebno ih zabrinjava to što su, kako neki kažu, kamere širokougaone i postoji mogućnost da "hvataju" i prve dve kabine.

kamera3.png
Roditelji uplašeni da kamera ne "hvata" i kabine Foto: Instagram printscreen/roditeljideveta

Međutim, direktorka škole Tatjana Šuković odlučno odbacuje navode da je privatnost učenika narušena.

Ona naglašava da su kamere postavljene isključivo iz bezbednosnih razloga - kako bi se zaštitili i učenici i školska imovina.

kamera.png
Kamere su postavljene iz bezbednosnih razloga, tvrdi direktorka Foto: Instagram printscreen/roditeljideveta

- Deveta gimnazija "Mihailo Petrović Alas" kompletno je renovirana i dograđena tokom školske 2022/23. godine, a učenici su se vratili u obnovljeni objekat uoči početka školske 2023/24. godine. Zbog slučajeva uništavanja imovine u toaletima, na osnovu Akta o proceni rizika, postavljene su kamere u prednjem delu toaleta koji je potpuno odvojen od kabina i ne ugrožava ničiju privatnost, ali omogućava brigu o bezbednosti učenika i imovini - rekla je Šukovićeva za Kurir dodajući da je rukovodstvo škole na svakom sastanku Saveta roditelja upoznavalo roditelje sa preduzetim merama i da do ove školske godine nikad nijedan roditelj, koji je bio upoznat sa načinjenom štetom i snimcima, nije imao zamerke na ovakav način nadzora.

Direktorka je poslala i fotografije školske imovine koja je uništena nakon čega su i uvedene kamere, a ovo možete pogledati u galeriji ispod. 

Vrata u tolaetu su pokvarena, a delovi bačeni u wc šolju Foto: Privatna arhiva

Ipak, nakon što je slučaj dospeo u javnost, reagovao je i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, koji je za N1 potvrdio da će u Devetoj gimnaziji biti sproveden vanredni inspekcijski nadzor.

Ne propustiteDruštvoNa plaži koju Srbi rado posećuju uhapšen muškarac koji je uz pomoć naočara snimao golu decu: Evo kako pedofili vrebaju decu, jedan kameru krio u perajama!
manijak.jpg
DruštvoDetaljan spisak kamera u Beogradu! Oprez! Evo gde su postavljene i šta sve snimaju!
kamere.jpg
DruštvoON JE TITA OZBILJNO POVREDIO, BROZ JE JAUKAO OD BOLA! Kamere su zabeležile taj trenutak, ALI I ONO ŠTO JE USLEDILO POSLE! (VIDEO)
josip-broz-tito.jpg
DruštvoOD SADA ĆETE MOĆI UŽIVO DA PRATITE GRANIČNI PRELAZ: Pilot projekat sa Batrovaca
prezentacija-pilot-projekta-amss-i-mup-rs.jpg