U okviru obeležavanja 175 godina Vojne akademije danas je, u organizaciji te visokoškolske ustanove Univerziteta odbrane, otvorena međunarodna naučna konferencija "VojNa 2025", u Domu Vojske Srbije u Beogradu.

Druga po redu konferencija o vojnim naukama organizuje se sa ciljem razmene naučnih saznanja, kao i predstavljanja dosadašnjih dostignuća u oblasti odbrane i bezbednosti, a ovogodišnji skup dobio je i međunarodni karakter, okupivši stručnjake i naučnike iz Srbije i 10 stranih zemalja.

Konferenciju je svečano otvorio rektor Univerziteta odbrane brigadni general prof. dr Boban Đorović, zahvalivši se učesnicima na izuzetno kvalitetnim radovima koji su u velikoj meri doprineli ovom naučnom skupu.

- Od ove naučne konferencije očekujemo da nam pruži viša i kreativna naučna znanja o daljim pravcima razvoja vojnih nauka i načinima podrške Ministarstva odbrane tom razvoju - istakao je brigadni general Đorović dodajući da je uveren da se samo uz takvu uzajamnu saradnju može podržati i razvoj Vojske Srbije i sistema odbrane u celini.

Načelnik Vojne akademije pukovnik vanredni profesor dr Srđan Blagojević u svom izlaganju podsetio je na razvoj vojnih nauka kroz njihovu istoriju i istakao da druga konferencija ovog tipa ima i veći značaj, jer na njoj gostuju predstavnici inostranih zemalja.

- Činjenica da imamo zastupljene društvene, tehničko – tehnološke, medicinske, prirodno – matematičke nauke, govori u prilog činjenici da Vojska i vojna delatnost, kao i ono što mi nazivamo vojne nauke integrišu saznanja iz svih nauka i svih naučnih disciplina - rekao je pukovnik Blagojević istakavši da je u trenutno složenoj situaciji u svetu vrlo važna razmena iskustva između vojnih predstavnika, kako bi se zajedničkim i kolektivnim snagama radilo na pronalaženju rešenja mira.

Međunarodna naučna konferencija "VojNa 2025" otvorena je uvodnim predavanjima načelnika dekanata Vojne akademije pukovnika vanrednog profesora dr Dragana Trifkovića i prorektora za kvalitet i razvoj Univerziteta odbrane pukovnika vanrednog profesora dr Srđana Starčevića, koji su publici prezentovali svoje referate na temu implementacije novih tehnologija u sistemu vojnog obrazovanja, kao i procesu školovanja kadeta na Vojnoj akademiji.

Svečanom otvaranju naučne konferencije prisustvovali su dekan Medicinskog fakulteta VMA profesor dr Sonja Marjanović, rektor Kriminalističko-policijskog univerziteta profesor dr Zoran Đurđević, direktor Instituta za strategijska istraživanja profesor dr Dragan Stanar, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, visoki vojni predstavnici zemalja učesnika i predstavnici akademske zajednice.

Prva međunarodna naučna konferencija "VojNa" održana je 2023. godine u kasarni "General Jovan Mišković" na Vojnoj akademiji, pod nazivom "Nauka u funkciji odbrane".