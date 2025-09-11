Organizovano dobrovoljno davanje krvi povodom godišnjice terorističkog napada! Crveni krst Srbije i ambasada SAD u znak sećanja na žrtve 11. septembra
Crveni krst Srbije i ambasada SAD, organizovali su 15. put zaredom dobrovoljno davanje krvi u znak sećanja na žrtve terorističkog napada na Svetski trgovinski centar 11. septembra 2001. godine.
Prisutni su istakli da volonterski duh, solidarnost i humanost nisu nešto čega bi trebalo da se setimo samo u određenim stresnim situacijama i podsetili koliko je važno imati dovoljno zaliha krvi.
Komemorativnom akcijom, osim prikupljanja jedinica krvi i sećanja na žrtve, dodatno je učvršćeno prijateljstvo između Srbije i Sjedinjenih američkih država.
- Malo je organizacija na svetu koje imaju ovoliko saosećanja i toliko truda brinu o drugima. Veoma cenimo snažno prijateljstvo i partnerstvo koje postoji između nas i zahvalni smo vam na neumoljivom radu kojim svakodnevno prižate pomoć ljudima širom Srbije - kaže Aleksandar Titol, otpravnik poslova u ambasadi SAD.
Koliko su takve akcije važne podsetio je i predsednik Crvenog Krsta Srbije:
- Od početka ove godine smo imali 2450 akcija prikupljanja krvi i skupili smo preko 93 hiljada jedinica, i to je negde oko 65 odsto ukupno prikupljenih količina u akcijama u Srbiji - rekao je prof. dr Dragan Radovanović
Građani koji žele dobrovoljno da daju krv mogu to uraditi svakog dana u Institutu za transfuziju krvi Srbije. Takođe, mogu i da provere nedeljni plan rada ekipa na terenu.
- Uslovi su da osoba ima između 18 i 65 godina, da ima više od 55 kilograma i, ono što mi volimo da kažemo, da se osoba oseća zdravom. Dakle: da nam je ta osoba pre svega naspavana, da nema neke hronične bolesti, da je ujutru imala nešto lagano za doručak i da je došla spremna i raspoložena; jer nekada i raspoloženje utiče na hemoglobin - kaže Dorotea Stanojević iz Crvenog krsta Srbije.
Kurir.rs