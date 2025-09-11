Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnoviju najavu vremena. Kako stoji u najavi, tokom večeri u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok će na istoku padati pljuskovi sa grmljavinom, praćeni lokalno jačim padavinama i vetrom.

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana nas očekuje pretežno sunčano vreme uz povremenu oblačnost i kratkotrajne padavine.

"Tokom večeri umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na istoku i pljuskovima sa grmljavinom pa se u ovim predelima očekuje i lokalno veća količina padavina i jak vetar u zoni najjačih padavina.", stoji u najavi RHMZ.

shutterstock_1115153462.jpg
Foto: Shutterstock

Vreme narednih dana

Kako dalje najavljuju, subotu pretežno sunčano, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom.

U nedelju pre podne novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije, najavljuje RHMZ.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbijaCRNI OBLAK NAD ŠUMADIJOM, PLJUŠTI JAKA KIŠA! Potop u Kraljevu: Obilne padavine napravile kolaps, vozači staju pored puta - na snazi upozorenja meteorologa VIDEO
Kraljevo kiša
SrbijaNEVREME POGODILO ČAČAK, ZABELEŽEN POTOP NA ULICAMA! Saobraćaj u kolapsu, građani jurili da se sakriju od pljuska: "Ni kišobran nam nije pomogao!"
22.jpg
Bosna i Hercegovina(VIDEO) JEZIVO NEVREME PRAVI HAOS NA BALKANU! Potop u BiH i Hrvatskoj, vetar čupa stabla i nosi krovove! Upaljen CRVENI METEOALARM, ovi gradovi su na udaru!
oluja.jpg
DruštvoPLJUŠTI OD RANOG JUTRA, PRETE I OLUJE! Oblaci nad Srbijom, ovi delovi na udaru nepogoda! Za jedan grad posebno upozorenje
LOZNICA - Možda bude ovako.JPG