U nizu saobraćajnih nezgoda koje su se prethodnih dana dogodile u našoj zemlji pažnju javnosti privukla je vest da je ispred škole na Karaburmi povređen dečak na pešačkom prelazu. U akciji dodatne provere vožača otkriveno je više od 2.300 prekoračenja brzine u zoni škola.

Upravo o ovoj temi govorio je diplomirani inženjer saobraćaja, Goran Aleksić za Kurir televiziju:

Goran Aleksić Foto: Kurir Televizija

Naješće opasnosti u saobraćaju

- Ovi problemi koji se javljaju na početku školske godine su vezini sa mnogo faktora. Posebno treba da imamo u vidu da su zone škola na jedan poseban način tretirane i od Ministarstva unutrašnjih poslova i od agencija i lokalnih samouprava u smislu opremanja, zaštite, podizanja nivoa bezbednosti i jako puno mera koje se odnose na to da se zaštite deca u saobraćaju - kaže Aleksić i dodaje:

- Svi učesnici u saobraćaju moraju da budu odgovorni i pešaci i roditelji i vozači i deca. Samo svojim primerom pokazujemo deci kako da se ponašaju. Kada je bila saobraćajna nesreća na Karaburmi, vozilo je zaustavljeno neposredno ispred pešačkog prelaza. Ljudi koji prelaze pešački prelaz moraju se uveriti da je vozač počeo da usporava i da je svestan da će propustiti pešaka. Kao pešaci, roditelji i vozači moramo biti odgovorni jedni prema drugima. Zakoni i propisi su tu da bi zaštitili decu i da bi bili bezbedni u saobraćaju.

Zona škole

- Ograničenje je 30km/h. Zaustavljenje u blizini škola se ne bi trebalo dešavati jer utiče na vidljivost. Poštovanje pešaka na peškom prelazu su bitna ali je bitno i da pešaci poštuju vozače. Moramo biti svesni da je vreme trajanja škole upravo to vreme kada su špicevi u gadu i kada je još više podignut nivo opasnosti, kada je zona škole u pitanju

