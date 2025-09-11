Obilna kiša praćena jakim vetrom ranije tokom dana zahvatila je i Čačak.

U kratkom vremenskom periodu pala je velika količina kiše, pa se voda prelivala iz oluka na zgradama u centru grada.

Usled jake kiše gradski trg i šetalište su brzo ostali pusti, a i saobraćaj u samom gradu se odvija nešto usporenije.

"Ne bi bila strašna ova kiša iako je jaka da nije vetra. Zbog njega deluje da kiša pada bukvalno sa strane pa kišobran i ne pomaže. Ostane suva glava, ali je ostatak tela mokar”, kaže Čačanska koja se tokom nevremena zatekla na gradskom šetalištu pa je zaklon potražila u ulazu jedne zgrade.