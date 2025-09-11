STRAŠNI SNIMCI NEVREMENA U SRBIJI, OPŠTI HAOS NA ULICAMA: Reke teku putevima usled obilnih padavina, OVI GRADOVI NAJVIŠE POGOĐENI! Evo šta se tek sprema (VIDEO)
Obilne padavine koje su meteorolozi prethodno najavljivali pogodile su veći deo Srbije, a posebno Petrovac na Mlavi, gde su se ulicama formirali potoci.
Građani na društvenim mrežama ističu da se godinama suočavaju sa problemom izlivanja kanalizacije tokom obilnih kiša.
Takođe, usled obilnih padavina pod vodom je i Aleksandrovac.
Usled obilnih padavina, do izlivanja kanalizacije došlo je i u beogradskom naselju Mirijevo.
Nevreme je izazvalo neprilike i poplavu i na putevima u naselju Šumski raj u Kragujevcu.
"U naselju Šumski raj u Kragujevcu jaka kiša izazvala je poplavu. Na kolovozu ima blata, zbog čega je saobraćaj otežan, a vozači se upozoravaju na oprez.", stoji u opisu objave.
Jaka kiša takođe je izazvala zadržavanje vode na ulicama Kraljeva, otežavajući saobraćaj i upozoravajući vozače na oprez.
Slična situacija je i u Irigu.
Obilna kiša praćena jakim vetrom ranije tokom dana zahvatila je i Čačak.
U kratkom vremenskom periodu pala je velika količina kiše, pa se voda prelivala iz oluka na zgradama u centru grada.
Usled jake kiše gradski trg i šetalište su brzo ostali pusti, a i saobraćaj u samom gradu se odvija nešto usporenije.
"Ne bi bila strašna ova kiša iako je jaka da nije vetra. Zbog njega deluje da kiša pada bukvalno sa strane pa kišobran i ne pomaže. Ostane suva glava, ali je ostatak tela mokar”, kaže Čačanska koja se tokom nevremena zatekla na gradskom šetalištu pa je zaklon potražila u ulazu jedne zgrade.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je nekoliko upozorenja na nepogode tokom večeri. Kako stoji u poslednjoj najavi, tokom večeri u Srbiji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, dok je istočni deo zemlje na udaru pljuskova sa grmljavinom, praćenih lokalno jačim padavinama i vetrom.
Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana nas očekuje pretežno sunčano vreme uz povremenu oblačnost i kratkotrajne padavine.
"Tokom večeri umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na istoku i pljuskovima sa grmljavinom pa se u ovim predelima očekuje i lokalno veća količina padavina i jak vetar u zoni najjačih padavina.", stoji u najavi RHMZ.
Vreme narednih dana
Kako dalje najavljuju, subotu pretežno sunčano, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom.
U nedelju pre podne novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.
Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije, najavljuje RHMZ.
Kurir.rs