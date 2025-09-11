Slušaj vest

U tunelu "Laz" na autoputu "Miloš Veliki" na snazi je naizmenično propuštanje vozila, zbogputničkog automobila koji se u tom tunelu zaustavio zbog kvara, saopštilo je večeras Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Do kvara je došlo na delu autoputa gde je na snazi dvosmerni režim saobraćaja, a dežurne službe su na terenu.

"Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu", navodi se u saopštenju "Puteva Srbije".

Kurir.rs/Beta

Ne propustiteDruštvoNA OVOM PRELAZU SE ČEKA I DO 5 SATI: AMSS objavio trenutno stanje na graničnim prelazima, evo gde su najveći zastoji
profimedia0855787883.jpg
SrbijaUSLOVI POVOLJNO ZA VOŽNJU, UMEREN SAOBRAĆAJ IZVAN GRADOVA: Oglasio se AMSS, evo šta se dešava na granicama
screenshot-20240308-141516.jpg
DruštvoObustavljen saobraćaj na jednom koloseku pruge Beograd-Pančevo: Pantograf putničkog voza oštetio kontaktnu mrežu
pancevacka pruga - ostecenje pantografa 1.jpg
BeogradKOLAPS U BEOGRADU! KOLONE VOZILA NA SVE STRANE: Vozila mile, najkritičnije u ovom delu grada (foto)
Screenshot 2025-09-09 080920.png