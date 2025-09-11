Slušaj vest

U tunelu "Laz" na autoputu "Miloš Veliki" na snazi je naizmenično propuštanje vozila, zbogputničkog automobila koji se u tom tunelu zaustavio zbog kvara, saopštilo je večeras Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Do kvara je došlo na delu autoputa gde je na snazi dvosmerni režim saobraćaja, a dežurne službe su na terenu.

"Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu", navodi se u saopštenju "Puteva Srbije".