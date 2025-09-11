Slušaj vest

General policije Mile Novaković, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije i čovek koji je vodio čuvenu akciju "Sablja, u kojoj je imao jednu od ključnih uloga, preminuo je danas u Beogradu.

On je preminuo u bolnici nakon teške borbe sa rakom.

Policijska akcija Sablja vođena je posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, 12. marta 2003. godine.

po9poipoipop copy.jpg
Mile Novaković Foto: Kurir

Poznat uzrok smrti

Prema prvim informacijama od izvora bliskog porodici, Mile Novaković se borio sa karcinomom limfnih žlezda, a preminuo je u bolnici.

Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.

Kurir.rs/Espreso

