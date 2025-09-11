Prema prvim informacijama, preminuo je u bolnici nakon borbe sa rakom
Društvo
UMRO MILE NOVAKOVIĆ Odlazak bivšeg načelnika UKP koji je vodio akcija "Sablja": Poznat uzrok smrti!
Slušaj vest
General policije Mile Novaković, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije i čovek koji je vodio čuvenu akciju "Sablja, u kojoj je imao jednu od ključnih uloga, preminuo je danas u Beogradu.
On je preminuo u bolnici nakon teške borbe sa rakom.
Policijska akcija Sablja vođena je posle ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića, 12. marta 2003. godine.
Mile Novaković Foto: Kurir
Poznat uzrok smrti
Prema prvim informacijama od izvora bliskog porodici, Mile Novaković se borio sa karcinomom limfnih žlezda, a preminuo je u bolnici.
Datum i mesto sahrane biće naknadno saopšteni.
Kurir.rs/Espreso
Reaguj
Komentariši