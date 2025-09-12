U tunelima "Laz" i "Munjino brdo", na deonici autoputa "Miloš Veliki" od Pakovraća do Požege, doći će do izmene saobraćaja od 15. septembra do 2. oktobra zbog radova na funkcionalnom ispitivanju tunela, saopštilo je prošle večeri Javno preduzeće "Putevi Srbije".Saobraćaj će se odvijati u dvosmernom režimu kroz desnu tunelsku cev tunela "Munjino brdo" i kroz levu cev tunela "Laz", navodi se u saopštenju.