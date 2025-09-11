Slušaj vest

Mile Novaković, general policije, nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije i čovek koji je vodio čuvenu akciju "Sablja", u kojoj je imao jednu od ključnih uloga — preminuo je danas u Beogradu nakon teške bolesti.

Kako je Kurir pisao, Novaković je umro u bolnici gde se borio sa karcinomom limfnih žlezda.

Policijski pukovnik u penziji je u policiji proveo tri decenije, a imao je ključnu ulogu u operaciji "Sablja".

Ko je Mile Novaković?

Policijski pukovnik u penziji Mile Novaković u policiji je proveo tri decenije, a nakon ubistva premijera Zorana Đinđića 12. marta 2003. godine imao je značajnu ulogu i u akciji "Sablja", koja je "posekla" - osim okorelih kriminalaca - i mnoge političare, novinare, estradne zvezde...

Novaković je, između ostalog, poznat i po tome što je isleđivao Zvezdana Jovanovića, koji mu je priznao ubistvo premijera.

Godinu dana je bio i na čelu Uprave kriminalističke policije, a u razgovoru za Kurir otkrio je mnoge detalje o nekada moćnom zemunskom klanu i njegovom najstrašnijem zločinu - ubistvu premijera Đinđića, nakon kog su mislili da će preuzeti rukovođenje državom.

Nakon ubistva premijera svi su bili u bekstvu, osim Zvezdana Jovanovića, koji se vratio u sedište JSO, pa je posle nekoliko dana uhapšen u zgradi MUP. Dosta se spekulisalo o uzimanju njegove izjave u pritvoru, pričalo se da je navodno maltretiran itd.

Novaković za Kurir:

Šta nam vi, kao neko ko je s iskusnim policajcem Rodoljubom Milovićem uzimao iskaz od Jovanovića, možete reći iz prve ruke?

- Nismo ga ničim pritiskali. Sve vreme smo ga ispitivali Milović i ja, to je trajalo više dana, po nekoliko sati dnevno. Svojim priznanjem, u noći 4. na 5. april 2003, Jovanović je direktno optužio Legiju, ne sluteći kakav je značaj i kakve su posledice tog priznanja. Zapravo, postao je prvi neposredni učesnik u atentatu kada je priznao da je od tad već bivšeg komandanta JSO dobio naređenje da ubije premijera. Jedino što je zamerio svom komandantu jeste to što ga je u sve to uvukao zajedno s kriminalcima.

Bio je uveren, ponovivši to više puta, da bi ubistvo ostalo nerasvetljeno da je on organizovao ekipu, a ne kako je urađeno sa "ološima i kriminalcima". Doslovce je rekao: "Znao sam, čim me je uvukao s onim kretenima... To su sve kriminalci, budale... Znao sam da će biti problema."

Milorad Ulemek Legija, Zvezdan Jovanović Foto: Profimedia

Bio je ubeđen da bi bilo drugačije da mu je Legija dao da odabere ekipu. Sve je te noći ispričao, sve do u detalj: šta je on radio, šta su radili drugi. Sve što se kasnije pojavilo u optužnici i što je posle ponovio dok smo ga snimali kamerom, prilikom pokazivanja svih mesta pokušaja ubistva. Baš sve je te noći rekao. Svi su bežali dotad od Legije, po cenu da sebe ukopaju. Jedino je Zvezdan u svojoj izjavi Legiju direktno optužio: "Legija je osmislio, Legija me je pozvao, Legija je nabavio.."

A kakav je Zvezdan Jovanović bio tokom davanja iskaza u kojem vam priznaje ubistvo premijera Đinđića?

- Potpuno trezven. Težak za razgovor. Prva dva-tri puta kad smo išli kod njega nije hteo ništa da kaže, čak ni osnovne podatke o sebi... A onda je progovorio o svemu - ispričao je svojevremeno Novaković za Kurir.