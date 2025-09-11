Slušaj vest

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnoviju najavu vremena u kojoj stoji da će na istoku i jugoistoku Srbije do ponoći biti mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Kako dalje najavljuju uz izolovani razvoj oblačnosti, kiša ili pljusak očekuju se ponegde i u Šumadiji, a kratkotrajno i na severozapadu Bačke.

"U toku noći u svim predelima delimično razvedravanje, a pred jutro po kotlinama, dolinama i nizijama stvaranje niske oblačnosti i mestimično magle", zaključuju u najavi.

Nakon pretežno oblačnog i maglovitog jutra, u petak (12.09.) tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 25 do 29 °C.