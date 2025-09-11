DO PONOĆI PLJUSKOVI S GRMLJAVINOM U OVIM DELOVIMA SRBIJE: Ponovo se oglasio RHMZ - evo gde se sve očekuju nepogode! Sutra stabilnije vreme
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnoviju najavu vremena u kojoj stoji da će na istoku i jugoistoku Srbije do ponoći biti mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.
Kako dalje najavljuju uz izolovani razvoj oblačnosti, kiša ili pljusak očekuju se ponegde i u Šumadiji, a kratkotrajno i na severozapadu Bačke.
"U toku noći u svim predelima delimično razvedravanje, a pred jutro po kotlinama, dolinama i nizijama stvaranje niske oblačnosti i mestimično magle", zaključuju u najavi.
Nakon pretežno oblačnog i maglovitog jutra, u petak (12.09.) tokom dana promenljivo sa sunčanim intervalima, a samo se u brdsko-planinskim predelima sredinom dana tek ponegde očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab, promenljiv. Najviša temperatura od 25 do 29 °C.
Kurir.rs