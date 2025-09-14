Slušaj vest

Iako je septembar tradicionalno mirniji period za letovanje u Grčkoj, utisci turista koji su ovih dana boravili u Polihronu, popularnom mestu na Kasandri, govore drugačije. Na društvenim mrežama osvanula je objava dve žene iz Srbije koje su podelile svoja iskrena zapažanja od gužve do neprijatnih iznenađenja na plaži.

- Evo jedan malo duži post, pošto se utisci polako sležu. Pre dva dana smo došle u Polihrono, čitale smo sve i svašta o mestu, ali smo pokušale da nađemo neku sredinu i ipak smo uplatile aranžman tu. Mesto kao mesto je okej, ništa veliko, šetalište uz more, skoro celom dužinom su restorani, prodavnice sa suvenirima, razne animacije za decu, ima apoteka, doktor, pekara, dva malo veća i par manjih marketa.

Cene letovanja u septemrbu Foto: Shutterstock

- Mi jedino što stvarno nismo očekivale, to je gužva u ovolikoj meri usred septembra Ljudi moji, ja ne mogu da zamislim kako je ovde usred sezone, ako je ovako sad - navodi se u objavi u Fejsbuk grupi Grčka info i dodaje:

- Ljudi, klasika, noću ili rano ujutru zauzimaju bukvalno ceo deo plaže gde nisu ležaljke i to mi je katastrofa! Vreme je prelepo, more toplo, voda bistra, jedino što mi nigde nismo videle informaciju da na većem delu plaže ima kamenje. To nas je baš iznenadilo i razočaralo. Na samom kraju plaže, ka Haniotiju ima i puno ježeva, tako da oprez! Ribice su baš napadne, hoće i da grickaju Sve u svemu, ne bismo se ovde više vratile najviše zbog plaže.

Neverovatne gužve na plažama u septembru Foto: Facebook prinscreen Grčka info

Ispod objave nizali su se komentari članova grupe, a sudeći po reakcijama nisu bili preterano iznenađeni zbog gužvi.

- Tako je bilo i prošle godine, dok pre tri godine nije bila tolika gužva u septembru. Generalno naši ljudi su shvatili da je septembru najlepše na moru - piše u prvom komentaru, dok u drugom stoji:

- Pre dve godine smo bili tu od 10. jula i to je pakao od gužve. Mesto je malo i dosadno jer nema šta obići. Narod ostavlja mobilijar noću i tako zauzimaju plažu i nema mesta za ostale. Prema Hanioti more puno ogromnih kamena, a ribice mi na nogama sve mladeže izgrickaše. Bili, videli i možda se nekada vratimo.