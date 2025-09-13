Slušaj vest

Nadaleko čuveno po svojim jedinstvenim lepotama, Šarganskoj osmici i Mećavniku, selo Mokra Gora smešteno nadomak Užica proglašeno je za najlepše turističko selo na svetu.

Ono po čemu je ovaj lokalitet još poseban jesu njegovi izvori lekovite vode na kojima su mnogi tražili spas. Najpoznatiji i najpsoćeniji je izvor Bele Vode na kom se nalazi i Crkva posvećena Svetom Jovanu Krstitelju, otkriven je slučajno nakon izlivanja reke Kamišine ranih devedesetih godina a veruje se da datira još iz doba Rimljana.

- Lekovitost te vode ispitao je i doktor Radomir Tišma, na osnovu čijih utvrđivanja je utvrđeno da je to voda veoma retka u svetu zbog visine svog alkaliteta. Ja imam preko sedamdeset godina i pamtim da uvek tu dolaze putnici namernici kako bi se umili ili vodu natočili i poneli kućama. Dobra je za probleme sa očima, stomačne tegobe, ali mnogi kažu da zbog svg sastava zateže i kožu i da je pravi eleksir mladosti. Kažu da može da se popije samo jedna čašica dnevno, jer je voda baš "jaka" - rekli su za RINU meštani Mokre Gore.

Prema predanju čuvenih proroka Tarabića na teritoriji Mokre Gore ima devet lekovitih izvora, ali oni isu svi pronađeni. Meštani se i ne ulažu veliki napor kako bi ih našli, jer upravo prema proročanstvu kad se deveti izvor pronađe, nastupiće teška vremena.

- Osim izvora Bele Vode, na nekoliko stotina metara nalazi se izvor Tap bogat selenom i magnezijumom, zatim Duletov izvor, a jako lekovita je i Radovanova voda u zaseoku Kotroman koja je slana i mineralna i veoma dobra za neurološka oboljenja - dodaju meštani.

Mokra Gora svakako je najposećenija turistička destinacija na teritoriji Užica, a razvoj banjskog i zdravstvenog turizma svakako je još jedan adut i nedovoljno iskorišćen potencijal.