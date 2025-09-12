Ovako nastaje rakija, korak po korak! Tri su ključna i ne možete da omanete - voćar otkriva po čemu da prepoznate onu pravu
U Čačanskom kraju ovih dana lampadžije i destilerije rade punom parom, a domaćini pomno prate svaki korak proizvodnje, od pažljivog odabira šljiva do prve kapljice rakije. Uprkos vremenskim uslovima, i dalje se veruje da dobre rakije nema bez lampadžije i bakarnog kazana, kao ni bez dvostruke destilacije, jer prepečenica mora dva puta da prođe kroz tabak.
- Sad trenutno se peče čačanska lepotica, to je jedna divna šljiva iz našeg kraja. Ona malo ranije sazreva i taman. Ja sam ostao veran starom srpskom lampadžiji i ostaću do kraja sa njim, jer se bavim tradicionalnom proizvodnjom rakije. Iako su Francuzi rekli da bez prepeka nema rakije, zašto bih ja to poništavao i hrlio za nekim destilerijama i velikim količinama - kaže Mile Tica, voćar iz Prislonice.
U ovom kraju svaki domaćin ima svoj model i ritual pečenja rakije, ali univerzalna pravila su ista.
- Dobra rakija mora da ispoštuje neka pravila. Da se bere zrelo voće, tačno određeno voće, da se ne ubacuje ništa trulo ni prljavo. Mora da se vodi računa o higijeni. Sve ima svoju ulogu da bi rakija bila rakija - objašnjava domaćin.
Nakon berbe, šljiva u posudama treba da odleži između 22 i 42 dana, koliko traje proces fermentacije, a njegovo trajanje zavisi od spoljne temperature. Posebna pažnja posvećuje se kazanu, jer komina nikako ne sme da zagori, a presudnu ulogu ima onaj koji loži vatru.
- Ako je jaka vatra počela, tako mora i da završi, da ide do kraja. Jer ako ona digne kominu unutar kazana i da ta komina non-stop kruži i meša se, normalno se para, odvaja se alkohol kroz parovodnu cev, odlazi u kiler, tamo se hladi, pretvara se iz gasovitog u tečno stanje. To je ceo proces, to je cela priča - kaže Tica.
Rakija šljivovica je pre tri godine upisana na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva kao element kulturnog identiteta Srbije. Odluka je doneta u Maroku, a uzorak koji je tada poslat komisiji bila je upravo rakija iz Čačanskog kraja.
