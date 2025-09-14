Slušaj vest

Iako život u Švajcarskoj deluje savršeno spolja, postoji i druga strana priče.

U svojoj ispovesti, devojka Lili, Srpkinja, koja je tamo odrasla otkriva šta je ono što se ne vidi na razglednicama – i zašto joj je Balkan dao ono što Švajcarska nije mogla.

Ona je nakon 33 godine života u Švajcarskoj donela odluku da se vrati na Balkan, a trenutno živi u Makedoniji.

- Mnogi ne razumeju zašto sam napustila Švajcarsku. Naravno, za većinu je novac na prvom mestu – dobra plata, sigurnost, sve perfektno organizovano. Ali postoje i drugi faktori o kojima se skoro nikad ne priča. Jedan od njih? Vreme. Na društvenim mrežama Švajcarska često izgleda kao razglednica – nekad sa filterima, nekad bez, prelepo, ali ponekad i prilično preuveličano - navela je Lili.

Realnost je potpuno drugačija Foto: Printscreen Tiktok/ lilicious_ch_mk

Dodala je da je realnost često potpuno drugačija, siva, hladna i tmurna.

- I to mnogo utiče na raspoloženje, ali to skoro niko ne pokazuje. Ne želim da pričam loše o Švajcarskoj, ona ima puno lepih strana. Ali želim da pokažem neulepšanu istinu. Jer mnogi vide samo savršenu sliku, a ne ono što se krije iza nje. Moj povratak korenima, na Balkan, nije bila samo odluka protiv Švajcarske – već za više sunca, više kvaliteta života i pravu slobodu - napomenula je Lili.

Vreme u Švajcarskoj je katastrofa Foto: Shutterstock

Naglasila je da obožava Švajcarsku, da je tamo odrasla i da ima puno prelepih uspomena.

- Ali, u jednom trenutku sam shvatila da mi nešto ozbiljno fali. Sunce. Vreme tamo je, pa recimo blago rečeno – katastrofa. Pre dve godine sam pobegla u toplije krajeve – i sad svaki dan punim baterije suncem i dobrom energijom. Iskreno, za mene je to recept za srećan život. Jer sunce znači: zdravlje, vitamin D, dobru volju i osmeh na licu. Ako celo leto imaš samo 20 sunčanih dana, ma džaba ti sve pare ovog sveta – nervoza je zagarantovana - naglasila je.