Nepoznati počinioci oskrnavili su kapelu na pravoslavnom groblju u Prištini. Polomljena su stakla na prozorima i vratima ovog objekta, javlja Kim radio.

Kako saznaje ovaj medij, napad se dogodio proteklih dana.

Kapela je bila na meti vandala i ranije Foto: RTV Kim Printscreen

Dodaju i to da prištinski paroh Staniša Arsić nije bio voljan da komentariše poslednje skrnavljenje.

Na kapeli su polomljena stakla Foto: RTV Kim Printscreen

Kapela na pravoslavnom groblju u Prištini, koja je u poslednjih nekoliko godina obnovljena, bila je na meti napada i ranije, objašnjavaju.

Porušeni spomenici

Na groblju su uočljivi ranije porušeni spomenici za čije devastiranje do danas niko nije odgovarao.

Na kapeli su polomljena staklo, a groblje je i ranije uništavano Foto: RTV Kim Printscreen

U neposrednoj blizini je u toku gradnja saobraćajnice. Ograda uz obližnju prugu je uklonjena, pa je pristup groblju slobodan.

(Kurir.rs/KiM radio)

