Pravoslavno groblje je opustošeno, a mnogi spomenici su uništeni bez odgovornosti počinioca.
Užas
Jeziv prizor na pravoslavnom groblju u Prištini: Polomljena stakla na prozorima kapele, porušeni spomenici
Nepoznati počinioci oskrnavili su kapelu na pravoslavnom groblju u Prištini. Polomljena su stakla na prozorima i vratima ovog objekta, javlja Kim radio.
Kako saznaje ovaj medij, napad se dogodio proteklih dana.
Kapela je bila na meti vandala i ranije Foto: RTV Kim Printscreen
Dodaju i to da prištinski paroh Staniša Arsić nije bio voljan da komentariše poslednje skrnavljenje.
Na kapeli su polomljena stakla Foto: RTV Kim Printscreen
Kapela na pravoslavnom groblju u Prištini, koja je u poslednjih nekoliko godina obnovljena, bila je na meti napada i ranije, objašnjavaju.
Porušeni spomenici
Na groblju su uočljivi ranije porušeni spomenici za čije devastiranje do danas niko nije odgovarao.
Na kapeli su polomljena staklo, a groblje je i ranije uništavano Foto: RTV Kim Printscreen
U neposrednoj blizini je u toku gradnja saobraćajnice. Ograda uz obližnju prugu je uklonjena, pa je pristup groblju slobodan.
(Kurir.rs/KiM radio)
