Ove jeseni Oplenac će ponovo postati mesto igre, smeha i mašte! Dečji festival, koji se u šumi iza crkve Svetog Đorđa održava već osmi put, ovog vikenda okupiće mališane i njihove porodice iz cele Srbije na posebnom druženju u prirodi. Posetioce svih uzrasta očekuju kreativne radionice, razigrane sportske i zabavne aktivnosti na otvorenom, streličarstvo, jahanje, naučni eksperimenti i još mnogo sadržaja koji će Oplenac ispuniti radošću.

Kao i prethodnih godina, verni saputnik festivala je VODAVODA Vodica, koja zajedno sa organizatorom, Fondacijom „Koreni“, neguje porodične vrednosti, zdrav način života i ljubav prema prirodi. Veseli i prepoznatljivi VODAVODA Vodica junaci družiće se s mališanima u nedelju 14. septembra, bodriti ih u igri i maštanju i podsećati na zdrave navike koje se grade u ranom detinjstvu, a doprinose srećnom, ispunjenom odrastanju.

Festival ima i plemenitu misiju – prikupljeni prihodi biće namenjeni izgradnji porodičnog parka, kao nastavka prirodnog dečjeg igrališta otvorenog prošle godine, čime deca dobijaju još više prostora za igru, smeh i bezbrižne trenutke na otvorenom.

Pridružite nam se 14. septembra na Oplencu i budite deo najveselije nedelje u godini!

Jer tamo gde su dečji osmesi, tu je i VODAVODA Vodica!