U ovom ZOO vrtu sve životinje se mogu maziti

U svetu betona i stakla, retko kada naiđemo na mesto koje nas vrati prirodi na onaj najiskreniji način. Bački ZOO vrt u Kovilju nije tipičan zoološki vrt, ovde nema rešetki, staklenih ograda i hladnih barijera. Ovde se grli guska, češka magarac, hrani poni iz ruke i mazi papagaj.

Travel influenserka Isidora Ilić i njena porodica nedavno su posetili ovaj mali raj, gde je sve podređeno nežnosti, kontaktu i ljubavi prema životinjama.

- Ljudi moji, zagrlila me je guska. U ovakvom zoološkom vrtu niste bili do sada. Verujte mi. Dobrodošli u Bački ZOO vrt koji se nalazi u Kovilju. Poseban je po tome što je kontaktni, što znači da svaku životinju ovde možete da pomazite - kornjaču, papagaja, magarca, zeca, jare, ponija, pa čak i ovu blesavu gusku koja obožava da se mazi - ispričala je Isidora.

Guska voli da se grli Foto: Printscreen Tiktok/ isidoraa.ilicc

Ona je snimak objavila i na svom Tiktoku.

- Ovo mesto nas je oduševilo. Posebnu čar mestu daju domaćini Đole i Tanja i tačno se vidi da sve ovo što rade, rade sa velikom ljubavlju. Ne postoje ulaznice, od vas se očekuje samo da ostavite donacije za životinje. Ovo je zaista na poseban način upotpunilo naš vikend i boravak u Koviljsko-Petrovaradinskom ritu. Takođe mesto za koje se na prvi pogled vidi da je nastalo iz ljubavi i da su domaćini vodili računa o svakom detalju - dodala je Isidora.

Svaku životinju možete pomaziti Foto: Printscreen Tiktok/ isidoraa.ilicc

Njen snimak koji je nastao tokom posete ovom ZOO vrtu oduševio je brojne korisnike.

Inače, u Bačkom zoo vrtu živi preko 16 vrsta domaćih životinja i ptica - od magaraca, mangulica i konja, do zečeva, pataka, ćurki, fazana, papagaja, pa čak i dijamantskih galebića. Mnoge od njih su spašene životinje.