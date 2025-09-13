Slušaj vest

U popularnom letovalištu Nei Pori u Grčkoj pronađeno je dete koje se izgubilo u blizini lokala "Giros centar".

Jedna naša žena uočila je dete koje je bilo samo i odmah obavestila policiju.

Informacija je zatim podeljena na društvenim mrežama, u grupi Grčka info, kako bi roditelji što pre došli po njega.

Objavu je postavio Miroslav, član grupe, sa jasnim apelom da roditelji prepoznaju dete i jave se nadležnima.

Dete se izgubilo na plaži Foto: Youtube

- Dete se izgubilo u Nei poriju nalazi se kod lokala "Giros centar". Naša gospođa ga je pronašla i prijavila policiji. Nadam se da će roditelji što pre videti objavu... - naveo je on.

Vest je izazvala veliku pažnju u komentarima na društvenim mrežama.

Dok su pojedini korisnici kritikovali nemarnost roditelja, drugi su podsetili da se ovakve situacije dešavaju i najboljima, naročito na moru gde je gužva velika, a sekunde nepažnje dovoljne da dete nestane iz vidokruga.

- Dal je moguće da neko dete izgubi? Nije to telefon ili ključ od auta. Treba osam očiju otvoriti danas, svašta se dešava - napisao je jedan komentator, dok je druga korisnica dodala:

- Moguće je i najčešće se to dešava na moru. Sekunde su u pitanju.