I dok su Grčka i Turska i dalje među najpopularnijim letnjim destinacijama za srpske turiste, sve više njih odlučuje da odmori u Tunisu, zemlji bogate istorije i peskovitih plaža.

Tunis nudi dobru all inclusive ponudu, toplo more, široke rizorte i pristupačne cene – ali i neka iznenađenja van hotela.

U nastavku prenosimo utiske Teodore koja je nedavno letovala u ovoj državi u severnoj Africi – od hrane i plaže do lokalne svakodnevice.

- Da li vredi letovati u Tunisu? Danas vam pokazujem hotel u kojem smo mi bili, plažu i kako to izgleda njihov život van rizorta. Doručak im je bio do 10, tako da smo mi uglavnom ustajali oko 8-9. Raznovrsna je hrana, tako da će svako od vas naći bar po nešto. Ovi bazeni u sklopu rizorta su mi bili najomiljeniji i tu smo provodili najviše vremena. Plaža je peščana i jako je mekana, bukvalno sam se oduševila kad sam pipnula ovaj pesak - ispričala je Teodora.

Teodora podelila utiske sa letovanja Foto: Printscreen Tiktok/ bjekicteodora

Ona je snimak objavila na Tiktoku.

- Kada smo mi dolazili oko 10-11, uglavnom je bilo slobodnih ležaljki samo nazad, tako da ako želite baš do mora da budete, onda dođite ranije. More je bilo baš onako okej i toplo, jedino što mi je smetalo su ove alge što plivaju bukvalno svuda po plićaku. Mi nismo videli nijednu meduzu, ali smo čuli od ljudi u hotelu koji su plivali malo dublje da su ih opekle - naglasila je ona.

Vreme provodili i na bazenu Foto: Printscreen Tiktok/ bjekicteodora

Kaže da su svi bili jako prijatni, nasmejani, raspoloženi, od redara na plaži do konobara.

- Nismo uopšte doživeli nikakvu neprijatnost što se tiče toga. I da, ovo je njihova porodična mačka koju sam ja mazila svaki dan. Ovde sam se od svih sedam dana jedan dan udostojila da se sredim jer smo išli do Medine. Ja bih to nazvala iskreno pijaca jer tako izgleda, da njima je to atrakcija, ali meni se uopšte nije svidelo iskreno da vam kažem. To sam zaboravila da snimim, ali vidite evo jedan deo tog grada - ispričala je Teodora.

Plaža je peščana Foto: Printscreen Tiktok/ bjekicteodora

Kaže i da su ih tu svi gledali pomalo čudno.

- Budite spremni da vam svi prilaze, svi vam nude nešto. Svi vas gledaju onako čudno. Tu nismo bile ni pola sata, otišle smo do ovog kafića da popijemo ove savršene koktele. Taksi do Susa je bio oko 10 evra i trebalo nam je oko 15 minuta - dodala je.