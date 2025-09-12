Slušaj vest

Treće izdanje izuzetno uspešnog HR.Weekenda održaće se u okviru najvećeg dosadašnjeg Weekenda.18, od 18. do 21. septembra u Rovinju. Tokom ovogodišnjeg festivala ponovo će biti dodeljene prestižne Top Workplace nagrade koje ističu poslodavce sa izuzetnim rezultatima u zadovoljstvu i angažovanosti zaposlenih. Organizator nagrada je Luppa, a dodela će i ove godine biti jedan od najiščekivanijih trenutaka festivala.

Priznanje koje dolazi od zaposlenih

Top Workplace nagrada prvi put je dodeljena 2023. godine, a za samo dve godine postala je relevantan pokazatelj izvrsnosti u svetu rada. Posebnost ovog priznanja leži u činjenici da ga zapravo dodeljuju sami zaposleni, čiji su glas i iskustvo presudni u procesu evaluacije. Sve kompanije koje koriste Luppa alat za istraživanje zadovoljstva i angažovanosti zaposlenih automatski ulaze u konkurenciju, a nagradu osvajaju samo one koje postižu najmanje 15 procenata bolje rezultate od tržišnog i industrijskog proseka. Pritom se analizira eNPS, angažovanost zaposlenih i dvanaest ključnih dimenzija zadovoljstva, poput komunikacije, liderstva, ravnoteže poslovnog i privatnog života, uslova rada, saradnje, učenja i razvoja.

Kako bi dodatno naglasili izvrsnost, organizatori su ove godine uveli i novu kategoriju – Best of the Best. Ova posebna nagrada rezervisana je za apsolutne lidere, odnosno kompanije koje su ostvarile rezultate najmanje 25 procenata iznad tržišnog i industrijskog proseka i pritom se plasirale među tri najbolja poslodavca u svojoj zemlji i kategoriji veličine. Drugim rečima, reč je o priznanjima za one koji su pomerili granice i postavili nove standarde na tržištu rada.

Foto: Promo

„Top Workplace i Best of the Best nagrade usmerene su na stvaranje kvalitetnijih radnih okruženja i većeg zadovoljstva zaposlenih. Cilj nam je da promovišemo najbolje kompanije i inspirišemo i druge da podignu lestvicu u stvaranju radne kulture,“ istakao je Daniel Ackermann, CEO Luppe i direktor HR.Weekenda.

Foto: Promo

Iskustva prošlogodišnjih pobednika

Da nagrada ima stvarnu težinu najbolje potvrđuju i dosadašnji dobitnici. Za MediGroup, priznanje je bilo potvrda da idu u pravom smeru. „Kao sistem koji brine o ljudima i njihovim potrebama, nagrada nam je i podsticaj i izazov da budemo još bolji i privučemo nove kadrove koji nas prepoznaju kao idealnog poslodavca,“ naglasila je Marijana Vasilescu, CEO MediGroup.

Slično iskustvo dele i u Submarinu, gde nagradu vide kao najvažnije priznanje koje dolazi direktno od tima. „Motiviše nas da kontinuirano radimo na edukaciji, komunikaciji i stvaranju stabilnog radnog okruženja – što je u ugostiteljstvu posebno važno“, poručio je operativni direktor Luka Jureško.

Foto: Promo

I u Večernjem listu nagradu doživljavaju kao opipljivu potvrdu uloženog truda. „Velika zahvalnost ide zaposlenima čije su nas povratne informacije dovele do ovog vrednog priznanja i učinile Večernji list prijatnim mestom za rad“, izjavila je Ana-Marija Filipović, HR Business Partner.

Značaj nagrade

Osvojiti Luppa nagradu znači mnogo više od samog priznanja – to je snažan signal tržištu i kandidatima da kompanija zaista živi kulturu koja stavlja zaposlene na prvo mesto. Dobitnici se pozicioniraju kao poslodavci prvog izbora, lakše privlače i zadržavaju talente i jasno pokazuju da zadovoljstvo zaposlenih nije samo fraza, već temelj poslovnog uspeha.

Foto: Promo

Hoće li prošlogodišnji pobednici uspeti da odbrane svoje titule ili ćemo dobiti nova imena? I ko će prvi poneti prestižnu titulu Best of the Best? Odgovori stižu na svečanoj dodeli u Rovinju tokom HR.Weekenda, gde ćemo ponovo svedočiti kako se ulaganje u ljude uvek isplati. Sve informacije o novom izdanju HR.Weekenda dostupne su ovde, kao i na profilima društvenih mreža Instagram, LinkedIn i Facebook.