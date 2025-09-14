Slušaj vest

U srcu severnobanatske ravnice, tamo gde Tisa nežno dodiruje obalu, nalazi se mesto Sanad - selo koje odiše mirom, jednostavnošću i spokojem koji se retko gde može pronaći.

Ovde vreme protiče sporije, zvuk automobila zamenjuje cvrkut ptica i šum vetra kroz krošnje, a svaki zalazak sunca ostavlja prizor kao sa razglednice.

Upravo na tom mestu, na 18 ari prostranog placa, na prodaju su dve kuće - jedna starija, jedna novija, svaka po 120 kvadrata.

Uknjižene su, pa mogu biti kupljene zajedno ili odvojeno, a ono što ih čini posebnim nije samo kvadratura, već i duša koju nose.

- U okviru placa ima dve garaže, podrum, letnja kuhinja, magacini, prostorije za životinje (torovi, svinjci, kokošinjci), tri boksa za silažu, prostor za baštu, prostor za tri staklenika, plastenika, 50 vrsta stabala sezonskog voća, vinovu lozu. Kuće imaju gradsku vodu, struju, kanalizaciju, bunar u dvorištu - navodi se u oglasu koji je postavljen na fejsbuk grupi "Jeftine nekretnine Srbija".

Plaža na Tisi, do koje je svega pet minuta hoda, posebno je blago Sanada. Meštani su je sami uredili, pa danas predstavlja omiljeno mesto okupljanja, ali i beg od letnjih vrućina.

- Mesto je lepo i pogodno za život. 90 posto stanovnika je srednjih (42) prosek godina i pretežno je zaposleno jer okolo mesta su velike korporacije firmi i hotela. Mesto ima vrtić, školu, mesnu zajenicu, crkvu, dom zdravlja, poštu, lovački dom, nekoliko većih prodavnica, tri sale za proslave i pretežno živi srpsko stanivništvo. Čoka je udaljena pet kilometara, 12 kilometara je udaljena Senta, koliko i Kanjiža.

Ovde su ljudi vredni i skromni, većinom zaposleni u okolnim firmama i hotelima, a mnogi se bave i poljoprivredom. Oseća se duh zajedništva i pripadnosti, a toplina domaćina retko koga ostavlja ravnodušnim.

Ono što je najbolje mesto nudi i puno prilika za zaposlenje ili pak pokretanje sopstvenog biznisa.

- Meštani se bave poljoprivredom, voćarstvom, povrtarstvom kao i uzgojom životinja. Mesto nema auto mehaničara, auto limara, auto električara... Nema frizersko-kozmetički salon, stomatološku ordinaciju, oftamološku ordinaciju, kao ni piceriju... Dostava je iz susednih mesta - navodi se u oglasu.

Dobra stvar je i što se kuće prodaju sa postojećim nameštajem, pa su odmah useljive. Spremne su za nove vlasnike i za nove priče.

- Žena prodaje kuću jer je u sedmoj deceniji života i ne može više sama da održava dve kuće i plac. Cena za obe kuće je 39.000 evra i za ozbiljnog kupca nije fiksna cena. Postoji mogućnost dogovora.