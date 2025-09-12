Slušaj vest

Malena Valentina, koja je bila prvo i jedino dete u Srbiji i regionu kome je ugrađena srčana pumpa, izgubila je bitku za život. Nepuna dva meseca nakon operacije i u tom momentu podviga jer je u poslednjem trenutku spasena sigurne smrti, malena heroina je preminula u Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" u Beogradu usled komplikacija. Uz devojčicu su do poslednjeg daha bili roditelji Ivana i Draženko Mlinarević.

1/8 Vidi galeriju Preminula Valentina Mlinarević, prvo dete kome je ugrađena srčana pumpa u Srbiji Foto: Privatna arhiva, Jakov Milosević

Roze umrlica, krupne tople oči, duga tamna kosa koju su s čela podigle jedva primetne roze ukosnice, blagi osmeh - slika koja tera na suze. Tina, kako su je svi od milošte zvali, zauvek je zaspala 6. septembra. Imala je samo 10 godina. Borila se do poslednjeg dana. I tako mala sve je stoički podnosila, čak i hrabrila roditelje. Pa i kada je pre dva meseca helikopterom transportovana iz Republike Srpske u Beograd i kad je bilo jasno da je u terminalnoj fazi bolesti i da umire ako se odmah nešto ne preduzme.

Tini je bilo neophodno novo srce. Dilatativna kardiomiopatija, slabost leve komore srca, uzimala joj je život. Priključena je tada na veštačko srce i pluća, mašinu koja ju je održavala u tom tankom životu. Lekari nemaju izbora, tim stručnjaka iz Instituta za majku i dete i Instituta za kardiovaskularne bolesti "Dedinje" 14. jula čini ono što još niko nije ovde - ugrađuju srčanu pumpu, tzv. trajnu mehaničku potporu srca. Kao most do transplantacije srca, neophodnog i konačnog rešenja, kome su se svi nadali.

Preminula Valentina Mlinarević Foto: Privatna arhiva

- Bila je dobro neko vreme nakon ugradnje pumpe. Ali je usledilo naglo pogoršanje, non-stop su tu bili i lekari Instituta i "Dedinja", sve živo pokušavali. Imala je i još jednu intervenciju. Borba do samog kraja. Nije uspelo. Preminula je u prošlu subotu, bili smo pored naše ćerke kada je izdahnula. Tina je bila posebna. Najjače i najhrabrije dete, mamino zlatno srce, tajov soko i batova najbolja seka - kaže za Kurir Ivana Mlinarević.

A nema ni godinu dana od onog 18. oktobra, do kada su Mlinarevići s dvoje dece živeli bezbrižno u svom Sokocu. Dan je bio kao i svaki drugi. Tina, dete bez ikakvih zdravstvenih problema, kretala je u školu. I odjednom se onesvestila. Hitno je prebačena u Beograd, otkrivena je teška dijagnoza. Ipak, nakon ugradnje pumpe verovali su da će sve biti dobro, sa osmehom su Ivana i Draženko pričali s nama. Uvereni da će njihova Tina sa svojim drugarima krenuti u peti razred...

Ivana i Draženko Mlinarević, roditelji preminule Valentine Foto: Jakov Milosević