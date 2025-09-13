Slušaj vest

Naizgled luksuzan život, skupa putovanja i brendirana garderoba ne moraju značiti i finansijsku stabilnost.

Iza fasade glamura često se kriju dugovi, krediti i finansijske nevolje koje mnogi kriju čak i od najbližih.

Jedna porodica podelila je priču o prijateljima koji su im pokazali koliko daleko može ići privid bogatstva – dok istovremeno žive u finansijskom minusu.

- Prijatelji koji nam godinama često vole reći da "luksuzno žive", odlazeći nekoliko puta godišnje na putovanja, patike za 500 eura, svaki novi ajfon kupuju, novi auto, motor, sve markirano nose, idu po luksuznim restoranima su nas pitali da im pozajmimo 40.000 evra da kupe zemljište jer nisu stambeno kreditno sposobni zbog svih dugova, kredita i kartica, a nemaju ni centa ušteđeno - požalili su se oni na sajtu "Ispovesti".

Hvale se da su bogati, a traže pozajmicu Foto: Shutterstock

I to su ih, kako navode, pitali dva dana pre njihovog putovanja u Grčku gde plaćaju smeštaj 4.000 evra za 7 dana.

- Toliko o luksuznom životu kad si u dugovima i karticama do grla - dodaje se.

Korisnici su naveli da ne treba da im pozajme novac.

- Takvi samo Bogu da se mole da im pomogne - navodi se u jednom od komentara.