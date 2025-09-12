Slušaj vest

Da diploma Ekonomskog fakulteta može biti veoma korisna u uzgoju i prodaji paprike, ovih dana najbolje svedoči primer jedne mlade žene iz okoline Guče.

Naime, ona sa porodicom ima zasad od jednog hektara paprike. Godinama se suprug i ona bave povrtarstvom i od toga kažu da vrlo pristojno žive. Ovogodišnji plodovi su im vrhunskog kvaliteta i kod njih kilogram tog povrća ne košta kao Svetog Petra kajgana.

- Možemo da radimo kada hoćemo, obrađujemo zemlju kada hoćemo i odmaramo kada hoćemo. MO\emo da organiyujemo život - kaže - Rade Dragović, povrtar iz Dragčeva.

Paprika izuzetnog kvaliteta kod njih košta bar 30 odsto više nego na ostalim mestima, a na pitanje ima li računa biti jeftiniji od konkurencije, Sanja Dragović, povrtarka sa fakultetskom diplomom kaže:

- Ima, ali baš zato smo pokrenuli ovu našu malu firmu. Ne dajemo proizvode nakupcima nego u svojoj radnji prodajemo svoje proizvode. Zato cena i jeste 160 dinara, jer je ovo naš proizvod i naša prodaja, nema ugrađivanja - kaže Dragović.

Dragovići kažu da ne može baš sve da se proda, ali kod njih sve što rodi na neki način stigne do kupaca, pa je prerađivanje povrća u vidu ajvara bio logičan izbor.

- Prošla godina je bila specifična, dosta paprike je bilo oštećeno od sunca. Proizveli smo dobru količinu ajvara i sve je završilo kod kupaca. Pravi se samo od paprike, nema dodataka, ni paradajza, ni plavog paradajza - kaže Sanja.

Sanjina svekrva je prošle godine pripremila više od 700 tegli ajvara koje su prodali po hiljadu dinara, pa je lako izvesti računicu o zaradi koju su zasluženo ostvarili.

