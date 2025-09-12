Luka Jovčić sa sinom Đorđem i suprugom Zoricom se posle života u Nemačkoj vratio u Srbiju

Čak 19 zdravstvenih radnika, povratnika iz dijaspore, potpisalo je ugovore o radu u Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić im je poželeo dobrodošlicu i rekao da je država spremna da izdvoji i više novca kako bi se što više naših ljudi vratilo u domovinu.

Oko 150 medicinara se od decembra minule godine vratilo u Srbiju iz inostranstva preko Kancelarije za dijasporu Ministarstva zdravlja.Ovoga puta dolaze iz Nemačke, Švedske, Italije, Francuske, Ujedinjenih Arapskih Emirata, s Malte i iz Crne Gore. Ovde su dobili posao u zdravstvenim centrima, bolnicama i domovima zdravlja u Ćupriji, Vrbasu, Titelu, Nišu, Sjenici, Paraćinu, Borči i Ribarskoj banji. Uručenju ugovora prisustvovao je i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

- Znanje tih ljudi i njihovo iskustvo stečeno u inostranstvu za Srbiju su ogromno bogatstvo. Vraća se dosta dečice u našu zemlju i ne postoji za nas lepši, važniji, veći dan i poklon od ovoga čemu danas prisustvujemo - kazao je Vučić:

Predsednik Vučić sa lekarima povratnicima iz dijaspore Foto: Boba Nikolić

- Mi koji imamo sve i koji lepo živimo ovde neretko ne razumemo koliko je teško onima koji to sve nemaju i ponekad se ponašamo kao da ne vidimo da postoje ljudi koji teško dolaze do posla. To je jedna od stvari zbog koje sam i sam kriv jer uvek se bavim širom slikom, gledam ukupne brojeve, a nemam dovoljno vremena, morao bih da ga pronađem, da se bavim svakim pojedinačnim slučajem, svakim čovekom u našoj zemlji.

Manje ljudi odlazi

Predsednik je naglasio i da je pažljivo pogledao kako i odakle su otišli i odakle se vraćaju i naglasio da je srećan što lekari iz dijaspore dolaze u različite krajeve Srbije, od Beograda do Prokuplja, od Aleksinca do Ljubovije.

Aleksandar Vučić sa porodicom Jovčić Foto: Boba Nikolić

- Imamo još mnogo lekara i sestara koje rade širom Evrope i za koje će, verujem, u godinama koje dolaze biti mesta u našem zdravstvenom sistemu i koji će moći da žive sve bolje i sve lepše u našoj zemlji. Mi smo mnogo ljudi posejali po svetu. Danas je taj broj ljudi koji odlazi znatno manji nego ranije. Ovo su stvari koje nas čine ponosnim. Sve što uradite, svaki pacijent koga izlečite, svaki čovek kojem pomognete, dokaz je da smo malim naporom uradili velike stvari. Dobro došli svojoj kući, mi vas mnogo volimo i ponosni smo na vas.

Verujemo u sigurnu budućnost koju Srbija pruža

Jovčić otkrio zbog čega je odlučio da se vrati u Srbiju Foto: Boba Nikolić

Medicinski tehničar Luka Jovčić sa suprugom Zoricom i sinčićem Đorđem iz Nemačke dolazi da živi i radi u Nišu.