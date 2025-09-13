Slušaj vest

Čak 19 zdravstvenih radnika, povratnika iz dijaspore, potpisalo je ugovore o radu u Srbiji.

Predsednik Aleksandar Vučić im je poželeo dobrodošlicu i rekao da je država spremna da izdvoji i više novca kako bi se što više naših ljudi vratilo u domovinu. Svečanosti je prisustvovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Među pristiglim lekarima je i dr Tamara Ilić, lekar opšte medicine iz Niša, poslednjih pet godina je sa suprugom Aleksandrom radila i živela u Dubaiju, gde su dobili i dvoje dece.

Predsednik Vučić sa lekarima povratnicima iz dijaspore Foto: Boba Nikolić

- U Nišu planiramo da nastavimo život jer nam je tamo porodica. Dobila sam posao u Kliničkom centru i prezadovoljna sam. Postoji čitava lista stvari koja nas je navela da se vratimo. Daleko od toga da je nama tamo bilo loše, ali suprug je imao jedan nepobediv argument kada je rekao da ako ostanemo, naša deca će tamo porasti i posle 15-20 godina neće biti ni tamo ni vamo, neće znati baku, deku...Zato smatram da je bolje da decu odgajamo ovde, da znaju ko im je porodica i odakle su - kaže za Kurir dr Ilić, dok njen suprug koji radi u advertajzingu dodaje:

Deca će živeti u zdravom okruženju

- Bilo nam je zaista lepo tamo, ali kad smo dobili decu, počeli smo da razmišljamo o povratku, porodici i zdravom okruženju gde će naša deca odrastati.