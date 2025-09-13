Slušaj vest

Ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas uvežbavanju pripadnika Vojske Srbije za veliku vojnu paradu „Snaga jedinstva“, koja će biti održana 20. septembra sa početkom u 11 časova, na Novom Beogradu.

Ministar Gašić istakao je da se završna faza priprema, kod Palate Srbija, odvija po predviđenom planu te da Vojska Srbije pokazuje visok nivo profesionalizma i posvećenosti kako bi na dostojanstven način predstavila snagu i jedinstvo naše zemlje na predstojećoj vojnoj paradi.

- Zahvaljujem svim pripadnicima vojske na ogromnom radu, trudu i disciplini koje ulažu u pripreme, jer upravo oni svojim zalaganjem i požrtvovanošću potvrđuju da je Vojska Srbije ponos naše otadžbine. Oduvek je naš narod imao veliko poverenje u svoju vojsku i upravo ta neraskidiva veza čini nas snažnijima i obavezuje da vojska uvek ostane ponos naše Srbije - naglasio je ministar odbrane.

Ministar odbrane i načelnik Generalštaba danas su, u kasarni Vojne akademije na Banjici, prisustvovali uvežbavanju učenika vojnih škola koji će na paradi „Snaga jedinstva“ nositi zastavu Republike Srbije dužine 300 metara.

Tom prilikom, ministar Gašić rekao je da je zastava Srbije simbol naše države i znak jedinstva, slobode i tradicije koju baštinimo vekovima.

- Kada na vojnoj paradi „Snaga jedinstva“ vidimo zastavu dugu 300 metara koju nose učenici naših vojnih škola, to je snažna poruka da nove generacije sa ponosom nastavljaju putem svojih predaka. Današnjim uvežbavanjem pokazujemo da smo spremni da dostojno obeležimo predstojeću paradu i da potvrdimo da zastava Srbije, koju nose i brane naši vojnici, uvek stoji visoko, kao znak našeg zajedništva - istakao je ministar odbrane.