Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa izuzetkom kratkotrajne magle u kotlinama i slabe kiše na istoku zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

"Ujutru po kotlinama i rečnim dolinama jugozapadne i južne Srbije, kao i na Pešterskoj visoravni, ponegde kratkotrajna magla koja će smanjivati vidlјivost lokalno i na manje od 100 metara", najavio je RHMZ.

Duvaće slab i umeren, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 11 do 17, a najviša dnevna od 27 do 31 stepena.

Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo, ujutru sa kratkotrajnom maglom u nižim delovima grada. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, a najniža temperatura će biti od 14 do 17, dok se najviša očekuje oko 30 stepeni.

Vreme narednih dana

U nedelјu se očekuje i novo prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i plјuskovima sa grmlјavinom, koji će lokalno biti izraženiji. U košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i olujni jugoistočni vetar, koji će uveče oslabiti.

Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenlјivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedelјak ujutru i pre podne na istoku i jugu, u sredu na severu Srbije, a u četvrtak ponegde i u ostalim krajevima.

